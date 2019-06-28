"المصريين الأحرار" ينظم ندوات مع منظمات حقوقية لعرض ملف عن انتهاكات تركيا

قال رئيس حزب المصريين الأحرار، الدكتور عصام خليل، إن الحزب أوشك على الانتهاء من إعداد ملف متكامل عن انتهاكات تركيا، من خلال لجنة حقوق الإنسان بالحزب، برئاسة الحقوقي سعيد عبد الحافظ.



وأوضح خليل، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الحزب قرر عقد سلسة من الندوات مع المنظمات الحقوقية المصرية الوطنية لعرض الملف بالكامل عليهم، والعمل على تصعيده للخارج، نظرا لأن أي تحرك لحزب لتصعيد أي ملفات أو تقارير للأمم المتحدة، لا يجوز لعدم وجود صفة دولية له، الأمر الذي سيصعده من خلال المنظمات المتحدثة باسم مصر في الخارج.



وأكد أن الملف سيشهد بالأسماء والمعلومات الموثقة، والدلائل قطعية الثبوت والدلالة، للرد على كافة انتهاكات وأكاذيب تركيا في حق مصر، ووقف منظمة هيومن رايتس، مدعية الحقوق عند حدها، وتعريفها بمن هي مصر، ومكانتها بين دول العالم.