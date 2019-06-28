"هلوسة وضعف جنسي".. قائمة بأضرار الحشيش على جسد الإنسان

حذر الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، من خطورة إدمان مخدر الحشيش وتأثيره المباشر على خصوبة الرجال، قائلا، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الحشيش يسبب شعور الفرد بـ"اللا مبالاة".



وبعد تحذير "عكاشة" من تأثير الحشيش على جسد الإنسان، ترصد "الدستور" مخاطر الحشيش.



- يلحق الضرر بالجهاز العصبي، ويتسبّب في الإصابة بالكثير من الأمراض العقلية مثل تخيّل أشياء ليست موجودة، والهلوسة، كما يؤدّي إلى فقدان التركيز، والانتباه.

- يتسبّب تناوله بكميات كبيرة بالإصابة بتقلّص، وضمور في الدماغ، كما يؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض النفسية، والاضطرابات الشديدة مثل الشك.

- يضر الحشيش بالموصلات العصبية الموجودة في الدماغ، ما يتسبب في الإصابة بالاكتئاب.

- يزيد من خفقان القلب إذا تم تناوله لفترات طويلة، كما أنه يلحق الضرر بالجهاز التنفسي حيث يتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض التنفسية مثل سرطان الرئة، وانتفاخ الرئتين، وصعوبة في التنفس، والربو، والكحّة المستمرّة، والتهاب الشعب الهوائية.

- يلحق الضرر بالجهاز الهضمي حيث يؤدي إلى اختفاء الإنزيمات، والأحماض المفيدة في المعدة مما يزيد من خطر الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإمساك، والإسهال، والحموضة، والالتهابات خطيرة في الأمعاء.

- يضعف الجهاز المناعي مما يتسبب في إصابة الجسم بالعديد من الأمراض الخطيرة مثل هشاشة العظام، وتلف في خلايا الجسم.

- يتسبّب في فقدان الشهية، ويغيّر لون البشرة، ويتسبب في انتفاخ الشفاه، وإكساب الفم رائحة كريهة. - يضعف القدرة الجنسية لدى الرجال، ويؤثر على الخلايا العصبية، والتقلّصات العضلية.



