الأمن اللبناني يحبط تهريب 17 سوريا إلى الداخل

تمكنت أجهزة الأمن اللبنانية من إحباط عملية لتهريب 17 شخصا يحملون الجنسية السورية، إلى داخل الأراضي اللبنانية؛ بعدما تسللوا عبر الحدود المشتركة للبلدين.



وألقت شعبة المعلومات (الاستخبارات) بجهاز قوى الأمن الداخلي القبض على مهرب يحمل الجنسية اللبنانية، والذي كان يقوم بتنفيذ عملية لتهريب تلك المجموعة من الأشخاص السوريين باستخدام سيارة.



وذكر جهاز قوى الأمن الداخلي أن شعبة المعلومات أحبطت عملية التهريب التي جرت عبر بلدة (غزة) في منطقة البقاع الحدودية، بعدما أقدم المتسللون على الدخول إلى الأراضي اللبنانية خلسة



وأشارت شعبة المعلومات الاستخباراتية إلى أنه جرى إحالة جميع الأشخاص المتسللين والمهرب، إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.