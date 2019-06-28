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رياضة

رسميًا.. تخفيف عقوبة عمرو وردة للإيقاف حتى نهاية الدور الأول من "أمم إفريقيا"

الجمعة 28/يونيو/2019 - 11:43 ص
عمرو وردة
عمرو وردة
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تخفيض عقوبة عمرو وردة، صانع ألعاب المنتخب، بالإيقاف حتى نهاية الدور الأول لبطولة كأس الأمم الإفريقية، والتراجع عن إيقافه لنهاية المسابقة.

وذكر الاتحاد- في بيان عبر موقعه الرسمي، اليوم الجمعة- أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عقد جلسة ودية مع لاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني في مقر إقامة الفريق، مساء أمس، بحضور المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد، حيث حث الوزير لاعبي مصر على بذل أقصى جهدهم لتحقيق ما ينتظره الملايين من شعب مصر منهم في بطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر حاليا.

وأثنى المهندس هاني أبوريدة- خلال الاجتماع- على روح التكاتف بين اللاعبين ورغبتهم في العفو عن زميلهم عمرو وردة ورفع الإيقاف عنه، والتزامهم أيضا بأي قرار يصدر عن اتحاد كرة القدم في هذا الشأن، حيث قرر تخفيض عقوبة الإيقاف على اللاعب حتى نهاية الدور الأول للبطولة فقط.

من جانبه، أكد أبوريدة للاعبين أهمية أن يستمروا متكاتفين فيما بينهم، وأن ينعكس ذلك على أدائهم في الملعب لإسعاد جماهيرهم وشعب مصر.

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