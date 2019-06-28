الجمعة 28 يونيو 2019 الموافق 25 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

حوادث

حبس متهم بسرقة شقة سكنية بالشروق 4 أيام

الجمعة 28/يونيو/2019 - 11:37 ص
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
طباعة
أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس المتهم "م.م"، لاتهامه بسرقة شقة سكنية بمدينة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت بداية الواقعة، بتلقى قسم الشروق، بلاغًا من "ع.م"، يفيد بسرقة شقته الخاصة بمدينة الشروق، بالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة، تم ضبط المتهم، وبسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

وكانت نيابة الشروق وبدر، أمرت في وقت سابق بإحالة متهمين بسرقة الشقق السكنية، والشروع فى قتل شاب بمدينة الشروق، للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين هم "ب.م"، و"م.ع"، عاطلين، واعترفا بارتكابهما وقائع سرقة الشقق، والشروع في قتل شاب أثناء سرقة شقته بمدينة الشروق.

كانت بداية الواقعة بتلقى قسم شرطة الشروق، عدة بلاغات من المواطنين تفيد بسرقة شققهم السكنية الخاصة، بإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وبسؤالهما اعترفا بارتكاب عدة وقائع لسرقة الشقق السكنية، والشروع فى قتل شاب، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

الذهب يحقق أكبر مكاسب منذ 3 أشهر رغم توترات يونيو

منذ يوم

قرار جمهورى بمنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

منذ حوالي 16 ساعة

أجيري يبرأ وردة في جلسة أبوريدة: "محترم".. واتجاه لعودة اللاعب

منذ حوالي 20 ساعة

خاص.. الأهلى يرسل عقد كهربا للمحامي قبل الإعلان عن الصفقة

ads

الصور

image description

فرحة لاعبى الجزائر بعد الفوز على السنغال فى أمم إفريقيا

image description

مباراة الجزائر والسنغال فى أمم إفريقيا

image description

الكشف على 1339 مواطن بالمجان بإحدى قرى نصر النوبة بأسوان (صور)

image description

واحدة لصلاح وأخرى للمحمدي.. شيف يصمم "تورتات" لهدّافي المنتخب

image description

كأس الأمم الإفريقية.. جماهير الجزائر تزين ملعب "الدفاع الجوي"

ads

الأكثر قراءة

الذهب يحقق أكبر مكاسب منذ 3 أشهر رغم توترات يونيو

الجيش السوري يقصف مواقع عسكرية تركية

"إكسترا نيوز" تذيع فيلمًا وثائقيًا عن التاريخ الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية (فيديو)

خاص.. الأهلى يرسل عقد كهربا للمحامي قبل الإعلان عن الصفقة

ستوديو

الرئيس السيسي يشارك في حفل عشاء على هامش قمة العشرين

السيسي لرئيس وزراء إيطاليا: نسعى لتسوية سياسية شاملة في ليبيا

نجل الرئيس التونسي يؤكد تحسن حالته والده الصحية

منتخب مالي يستبعد مهاجمه من أمم إفريقيا بسبب تصرف مشين

رياضة

رسميًا.. تخفيف عقوبة عمرو وردة للإيقاف حتى نهاية الدور الأول من "أمم إفريقيا"

يوفنتوس الإيطالي يوافق على رحيل هيجواين

تأهل منتخب إسبانيا للشباب لنهائي بطولة أوروبا الأبرز بالصحف الإسبانية

صحيفة: الجابونى أوباميانج يوافق على الرحيل لمانشستر يونايتد

منوعات

اكتشاف مقبرة ترجع إلى أكثر من 800 سنة شمال الصين

شركة نيو الصينية تستدعي 4803 سيارات كهربائية معيبة

بالأرقام.. "وحش السيلفى" أكثر فتكا من أسماك القرش

"كيمونو" كيم كارداشيان يثير غضب اليابانيين

إسلام سياسي

طالبان تنشر صورتي الجنديين الأمريكيين المقتولين في هجوم ولاية جوزجان

داعش يعلن تبنيه هجوم تونس الإرهابي

الإخوان تؤسس قناة إنجليزية تبث من لندن

إصابة اثنين في إطلاق نار على مسجد "السنة" فى فرنسا

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
مصر والدائرة الإسلامية «1»
ماجد حبته
ورشة البحرين.. وماذا بعد؟!
يوسف إدوارد
شُوفِينيَّة غَوْغَاء التَّوَاصُل الاجْتمَاعِيِّ
عبدالوهاب داود
عبدالوهاب داود يكتب: وقائع تدمير مدرسة كان لها تاريخ
المزيد
ads

الثقافة

"كيفية تنمية روح الإبداع لدى الأطفال" بفرع ثقافة قنا

الليلة.. حفل الفنان علي الحجار بمركز التحرير الثقافي

"الطمأنينة الفلسفية" جديد الباحث المغربي سعيد ناشيد

الليلة.. المسرح المكشوف يشهد ميلاد "بنات كايروتا"

صفحتنا ع الفيس بوك