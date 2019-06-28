حبس متهم بسرقة شقة سكنية بالشروق 4 أيام

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس المتهم "م.م"، لاتهامه بسرقة شقة سكنية بمدينة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



كانت بداية الواقعة، بتلقى قسم الشروق، بلاغًا من "ع.م"، يفيد بسرقة شقته الخاصة بمدينة الشروق، بالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة، تم ضبط المتهم، وبسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.



وكانت نيابة الشروق وبدر، أمرت في وقت سابق بإحالة متهمين بسرقة الشقق السكنية، والشروع فى قتل شاب بمدينة الشروق، للمحاكمة الجنائية العاجلة.



وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين هم "ب.م"، و"م.ع"، عاطلين، واعترفا بارتكابهما وقائع سرقة الشقق، والشروع في قتل شاب أثناء سرقة شقته بمدينة الشروق.



كانت بداية الواقعة بتلقى قسم شرطة الشروق، عدة بلاغات من المواطنين تفيد بسرقة شققهم السكنية الخاصة، بإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وبسؤالهما اعترفا بارتكاب عدة وقائع لسرقة الشقق السكنية، والشروع فى قتل شاب، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.