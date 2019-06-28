رحلة أخطر المتورطين في "الكيانات الموالية للإخوان" من الفقر إلى الثراء الفاحش

كشفت موقع "قطر يليكس"، التابع للمعارضة القطرية، أن أحد المتورطين فى جريمة شركات والكيانات الاقتصادية الموالية للإخوان هو أحمد عبد المعز عبد الستار، نجل الداعية القطري الشهير عبد المعز عبد الستار، الذي يُقدسه الإخوان ويتعاملون معه وكأنه كبيرهم.



وفي السطور التالية، تستعرض "الدستور" تاريخ عبد المعز عبد الستار، الداعية القطري الذي تورّط ابنه في قضية الكيانات الإرهابية.



عبد المعز عبد الستار أحمد، والد المتهم الأول فى القضية، هاجر من مصر إلى قطر فى الستينيات، وكان أول من أرسله حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان إلى فلسطين فى العام 1946، وساهم فى تأسيس جماعة الإخوان فى قطر، كما حصل على الجنسية القطرية، ثم شغل عضوية الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين الذى ترأسه يوسف القرضاوى.



هو أحد رجال الرعيل الأول فى الجماعة، كان رفيقا ومرافقا لمؤسس الجماعة الأول حسن البنا، ومن بين ما يذكره له تاريخ الإخوان أن البنا أوفده فى العام 1946 إلى غزة لمهمة خاصة لم يكشف هو عنها ولم يتطرق أحد من مؤرخى الجماعة لها، لكنه عاد إلى مصر وظل بها حتى العام 1965، عندما وجه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ضربته الثانية لجماعة الإخوان على هامش قضية سيد قطب الذى كان يخطط للانقلاب على نظام الحكم وتفجير القناطر الخيرية تمهيدا للسيطرة على القاهرة.



هرب عبدالستار عبدالمعز من مصر، واستقر به الحال فى قطر، التى لحق به فيها يوسف القرضاوى، حيث حصلا على الجنسية القطرية، وعمل عبدالستار فى وزارة الأوقاف، وانتهى به الحال رئيسا للجمعية الشرعية هناك، وظل فى قطر حتى اليوم الأخير من حياته، حيث توفى فى 13 إبريل 2011، وصلى عليه رفاقه صلاة الجنازة فى مقبرة "بوهامور" فى الدوحة عصر الخميس 14 إبريل 2011.



خرج عبدالستار عبدالمعز من مصر فقيرا لا يملك شيئا، لكنه بتوالى السنين أصبح من أصحاب الملايين، عاد مصطفى الابن الأكبر لعبدالستار عبدالمعز والحاصل على الجنسية القطرية مثل أبيه، وذلك بعدما حذف اسم عبدالستار من اسمه واكتفى بعبدالمعز فقط، إلى القاهرة فى العام 1975 ليؤسس مجموعة "المعز القابضة".



توفي الداعية القطري عبد المعز عبد الستار يوم الأربعاء 13 أبريل 2011 وصُلي عليه صلاة الجنازة في مقبرة بوهامور بدولة قطر عصر الخميس 14 أبريل 2011.



