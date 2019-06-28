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عالم

مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح رفع قيود بيع الأسلحة لقبرص

الجمعة 28/يونيو/2019 - 11:33 ص
مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي
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صوت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح رفع قيود بيع الأسلحة التي استمر فرضها لعقود على قبرص، تبنيًا لمقترح قدمه عضو مجلس الشيوخ الأمريكي بوب مينينديز؛ لإدخال هذا التعديل على قانون إقرار الدفاع الوطني للسنة المالية 2020.

وذكرت صحيفة سايبروس ميل القبرصية، اليوم الجمعة، أن رفع حظر بيع الأسلحة لقبرص يتضمن فقط المواد العسكرية الأمريكية، والخدمات العسكرية التي طلبتها حكومة قبرص، ولا يشمل نقل المعدات الأمريكية الصنع على الأراضي القبرصية.

وقال مينينديز- في بيان- عقب تبني قرار التعديل إن مجلس الشيوخ الأمريكي أظهر للشركاء في قبرص وحول العالم أن الولايات المتحدة ملتزمة بمواجهة التحديات، واستغلال الفرص التي تصب في مصلحة شرق البحر المتوسط، مضيفًا أنه مع سعي قبرص لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، فيقع رفع القيود العتيقة لبيع الأسلحة لقبرص ضمن الأمن القومي والمصلحة الاقتصادية الأمريكية، موضحًا أن تلك القيود لم تعد تخدم الأهداف الأمنية لواشنطن.

يذكر أنه في عام 1987 فرضت الولايات المتحدة قيودًا على نقل الأسلحة والمواد الدفاعية إلى قبرص؛ لتشجيع جهود إعادة التوحيد، ومنع سباق التسلح في الجزيرة.

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