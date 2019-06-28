إصابة 3 أشخاص في حادث بطريق "الغردقة- سفاجا"

أصيب 3 أشخاص اليوم الجمعه، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق "الغردقة - سفاجا"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج اللازم.



وتلقت غرفة عمليات أسعاف البحر الأحمر، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بطريق "الغردقة- سفاجا" حيث أصيب 3 أشخاص، وانتقلت قوة أمنية لموقع الحادث، وتم إجراء المعاينة اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة.



وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



وأكد مصدر طبي بمستشفي سفاجا المركزي لـ"الدستور" أن المصابين حالتهم مستقرة، حيث جاءت الإصابات ما بين كسور وجروح طفيفه وسحجات، وجارِ تلقيهم العلاج اللازم.