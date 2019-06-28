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عالم

الخارجية العراقية تدين الاعتداء على سفارة البحرين ببغداد

الجمعة 28/يونيو/2019 - 11:30 ص
الاعتداء على سفارة
الاعتداء على سفارة البحرين ببغداد
أ ش أ
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أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، تعرض سفارة مملكة البحرين لدى العراق إلى اعتداء من قبل متظاهرين، منتصف ليل الخميس.

وأكدت الخارجية، في بيان نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقي "واع"، التزامها بحماية البعثات الدبلوماسيّة، وأن أمن السفارات خط أحمر لا يسمح بتجاوزه، مشددة على أن مثل هذه الأفعال لن تؤثر في العلاقات الأخوية التي تربط البلدين.

وأوضحت أن الجهات الأمنية تبذل أقصى الجهود في ملاحقة المتسببين والمحرضين على هذه الأعمال، وأنه تم إلقاء القبض على عدد منهم، لإحالتهم إلى القضاء لينالوا قصاصهم العادل، علاوة على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية مبنى السفارة البحرينية ضد أي اقتحام أو اعتداء على موظفيها، ومنع أي إخلال بأمنها.

كان وزير الداخلية العراقي، ياسين الياسري، قد أعلن، أمس الخميس، أن القوات الأمنية اعتقلت 54 شخصا من مقتحمي السفارة البحرينية، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء.

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