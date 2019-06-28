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الثقافة

"كيفية تنمية روح الإبداع لدى الأطفال" بفرع ثقافة قنا

الجمعة 28/يونيو/2019 - 11:29 ص
ثقافة قنا
ثقافة قنا
جمال عاشور
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة قنا، حيث عقدت مكتبة المراشدة ندوة بعنوان "كيفية تنمية روح الإبداع لدى الأطفال"، ألقاها د. حسن محمود، وأوضح ما هو الطفل المبدع وما هو دور الاسرة مع الطفل المبدع، لان الطفل المبدع يحتاج معاملة خاصة وخصوصا ان لديه طاقة وابداعات.

وأوضح محمود علي أبو زيد أحد المحاضرين، أن الطفل المبدع متفوق دراسيا لأن لديه الإمكانيات وطاقة وإبداعات، وأن اهتمام الأسرة والمدرسة بالطفل المبدع دائمًا يجعله في أحسن حالة نفسية، وهذا يساعد على الإبداع والتفوق في الموهبة والدراسة.

وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالمنيرة الحديثة محاضرة بعنوان "كيفية توظيف الألوان في حياتنا العملية" وتحدث المحاضر عن أهمية اللون في حياتنا، وأننا لا ندرس اللون فقط لاستخدامه في الرسم والتلوين على الورق بل لكي نتعلمه ونستفيد به في حياتنا العملية، وشرح كيفة اختيار اللون على أسس وقواعد مدروسة.

كما نظم بيت ثقافة أبو تشت ندوة بعنوان "الأدب وقضايا المجتمع" وشارك بها العديد من الشعراء وتكلموا عن علاقة الأدب بالمجتمع وعلاقة الأديب بمجتمعه ووعيه لما يجرى حوله، وكشف ما يخص المجتمع من مشاكل والقاء الضوء عليها وبحث عن الحلول، فالأدب فن من الفنون الجميلة يعكس مظاهر الحياة، وان الأدب الصادق ليس معزولأ عن المجتمع، فالأدب يعيش تجربة العصر فيعمل على ترسيخ الجيد ونفى الفاسد وهو صانع المجتمع.

وبقصر ثقافة قنا أقيمت محاضرة بعنوان "التكنولوجيا ودورها فى رفع الكفاءة الإنتاجية لموظفي الدولة" تناولت المحاضرة دور التكنولوجيا في رفع كفاءه الخدمة في قطاعات الحكومة والدولة، وأن استخدام التكنولوجيا في التعامل مع الجمهور له أهمية قصوى في توصيل الخدمة في أسرع وقت، بجانب ذلك استمر القصر فى ورشة "تعليم لغه الاشارة لذوى الاحتياجات الخاصة" وتحدث عن كلمات ومرادفتها بالاشارة مثل عيد رمضان وعيد الاضحي

نفذ قصر ثقافة الطفل بقنا ورشة فنون تشكيليه للأطفال بعنوان "تنفيذ الشخصيات الكرتونية" باستخدام ورق الكانسون واقلام رصاص والوان مختلفة، كما نفذ بيت ثقافة الكويت ورشة للرسم الحر وكان موضوعها "الرسم الحر المبني على الخيال الخاص بالطفل"، فكيف يمكن رسم حيوان بجسم اسد ووجه انسان مثل ابو الهول، ورسم طيور غير موجودة في الواقع، مما يثري النشاط العقلي للطفل وينمي لديه ذائقة الخيال.

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