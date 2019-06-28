كسر بجمجمة طفل ونزيف داخلي بعد سقوطه من لعبة بحديقة في طنطا

شهدت ملاهي حديقة الطفل بمنطقة أستاذ طنطا بمحافظة الغربية، واقعة مؤسفة بعد أن سقط طفل، أثناء لهوة على إحدى اللعب، مما أدى إلى كسر في الجمجمة، ونزيف داخلي، ووجود حالة من الذعر والفزع بين المواطنين.



حيث أكد المهندس محمود عبد المحسن، من أقارب الطفل، أن الطفل سقط من أعلى لعبة الشلال على رأسه، على حديد فاصل بين الأطفال بالداخل، مما أدى إلى كسر في الجمجمة ونزيف حاد، مشيرا إلى أن الحديد الموجود تم صناعته بطريقة غير آمنة على الأطفال خاصة وأنها بالداخل، ووظيفتها هي الفصل بين الأطفال داخل اللعبة والأطفال المنتظرون أمام اللعبة.



وكشف أنه لا داعي لوجود حديد مدبب وحاد يفصل بين الأطفال واللعبة، مشيرا إلى أنه "فور سقوط الطفل على الحديد حدث قطع بفروة الرأس، ونزيف دم كبير، وبعد ذهابنا للمستشفى معتقدين أن الموضوع سينتهي بخياطه، وبعد عمل إشاعة على المخ اتضح وجود كسر بعظم الجمجمة، ونزيف داخلي، ودخل عمليات لمدة خمس ساعات متواصلة".



وكشفت دعاء أبو يوسف من شهود العيان، أن العملية كلفت الأسرة حوالي 20 ألف جنيه، بسبب الإهمال الجسيم، مشيرة إلى أنها لسيت أول حالة لحدوث مثل هذا الحادثة، وإنما تكررت مع أطفال غيره، ولا يوجد رقيب أو حسيب على تلك التجاوزات.



وناشدت محافظ الغربية بالتدخل السريع، وإرسال لجنة لمراجعة أعمال الحديد الخطر داخل حديقة الطفل لأنها قريبة جدا من مكان لعب الأطفال وغير آمنة.



وكشفت أنه لا يوجد ثمة إسعافات داخل الحديقة، حيث قاموا بوضع "بُن" مكان الإصابة.