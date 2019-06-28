الليلة.. حفل الفنان علي الحجار بمركز التحرير الثقافي

يستقبل مسرح مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية، في الثامنة من مساء اليوم، حفلًا فنيًا غنائيًا للمطرب علي الحجار، حيث يشدو "الحجار" بباقة من أجمل أغنياته ومنها: "عارفة، على قد ما حبينا، في قلب الليل، بنت وولد، أعذريني، داري العيون، كناريا، من غير ما تتكلمي، قبل ما تواعد، ليه الطريق، اتفقنا والتي يغنيها لأول مرة من تأليف الشاعر سالم الشهباني، اللي بني مصر، مسألة مبدأ، قد كنت عطرا، ماتلعبوش بالنار، مرمر زماني، تجيش نعيش، ياطالع الشجرة، ولا تحلي الأيام، أهو ده اللي صار وغيرها".



يشار إلى أن انطلاقة "الحجار" كانت على يد الملحن الكبير بليغ حمدي، والذي قدمه لأول مرة على المسرح في حفل غنائي في حياته عام 1977.