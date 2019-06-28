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تقارير ومتابعات

منعا لحرائق السيارات.. 10 نصائح يجب عليك الالتزام بها

الجمعة 28/يونيو/2019 - 11:26 ص
جريدة الدستور
سمر عبدالله
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مع ارتفاع درجات الحرارة وتخطيها الـ 47 درجة، وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، يتعرض الكثير من المواطنين الذين يمتلكون سيارات إلى مواقف طارئة، لعل أبرزها يتمثل في ارتفاع درجة الحرارة في السيارة التي يستقلها، والتي تنتهي دومًا بحريق في السيارة نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، لذا تقدم "الدستور" نصائح للتعامل مع سيارتك في ظلّ ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام.


- مراجعة إطارات السيارات بسبب ارتفاع ضغط الهواء وانفجار الإطارات.

- التأكد من دورة التبريد وتيل الفرامل لتفادى آثار ارتفاع درجات الحرارة.

- يفضل تجنب القيادة فى الطرق شديدة الازدحام لتفادى ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة.

- تجنب قيادة السيارة فى أوقات الحر القصوى، إذا استطعت قم بالخروج من منزلك في الصباح الباكر.


- التحقق دائمًا من مياه "الردياتير" وتزويدها دائمًا للحفاظ على معدل برودة موتور السيارة.

- تجنب تزويد مياه "الردياتير" الساخنة بمياه باردة إلا إذا كان الموتور يعمل حتى لا يؤدى ذلك إلى تلف "وش السلندر".

- يفضل استخدام الطرق المسطحة عن الكبارى والأنفاق.

- ضرورة ضبط ضغط الهواء داخل الإطارات بما يتلاءم وفصل الصيف وكذلك مراجعة حركة التبريد.

- التشديد على الحذر الشديد عند فتح غطاء الردياتير أثناء سخونة المحرك حتى لا يندفع الرذاذ الساخن وبخار الماء فى وجه السائق.

- التحقق من سلامة مروحة التبريد وزيادة ماء الردياتير وقربة المياه.

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