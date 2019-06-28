نتنياهو: إسرائيل في وضع يسمح لها بالتشاور مع روسيا والولايات المتحدة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، عن الاتفاق الذى تم خلال القمة الأمريكية - الروسية الإسرائيلى فى القدس يوم الإثنين الماضى.



وأكد نتيناهو أن هناك اتفاقًا إسرائيليًا أمريكيًا روسيًا حول إخراج إيران من الأراضى السورية، مشيرًا إلى أن الاختلاف فقط فى كيفية تنفيذ ذلك.



ووفقًا لتصريحات نتيناهو لصحيفة يسرائيل هيوم، أوضح نتنياهو أن إسرائيل في وضع يسمح لها بإجراء مباحثات مع روسيا ومع الولايات المتحدة.



وقال نتنياهو "أنا أبحث عن مناطق اتفاق في سوريا، لأننا جميعًا متفقون أنه يجب إخراج إيران من سوريا، لكننا نختلف حول كيفية تنفيذ ذلك".



جاءت تصريحات نتنياهو عقب قمة أمنية هى الأولى من نوعها في مدينة القدس، جمعت مستشاري الأمن القومي الأمريكي والروسي والإسرائيلي.