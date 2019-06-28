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تقارير ومتابعات

"التنمية في إفريقيا أبرزها".. رسائل "السيسي" من قمة العشرين

الجمعة 28/يونيو/2019 - 11:22 ص
السيسي
السيسي
سمر عبدالله
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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، فى القمة الصينية الأفريقية المصغرة على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا، والتي جمعت إلى جانب الرئيس السيسى كلاً من الرئيس الصيني "شي جين بينج"، ورئيس جنوب أفريقيا "سيريل رامافوزا"، والرئيس السنغالي "ماكي سال"، وسكرتير عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش.

وترصد "الدستور" أبرز الرسائل التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي من قمة العشرين.

"التركيز على أولويات التنمية في إفريقيا"
أكد الرئيس خلال القمة حرص مصر علي القيام بدور فاعل وداعم لتحقيق الأهداف المرجوة من المشاركة بين الصين وإفريقيا، لا سيما في ظل رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي، مع التركيز في هذا الصدد على أولويات التنمية في إفريقيا على أساس الملكية الوطنية لبرامج التنمية وأجندة التنمية الإفريقية 2063 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وذلك بالتنسيق والتعاون المستمر مع أشقائنا في القارة الإفريقية.


"بلورة نماذج عملية لتعزيز التعاون بين الصين وإفريقيا"
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية بلورة نماذج عملية لتعزيز تعاون الصين مع إفريقيا، من خلال إقامة شراكات فاعلة وبحث أفضل السبل لتمويل مشروعات البنية التحتية في أفريقيا، مثل ممر القاهرة/كيب تاون، ومشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وغيرها من مشروعات البنية التحتية الهامة في القارة، وذلك لأهمية لمثل هذه المشروعات لتعزيز حركة التجارة البينية بين الدول الأفريقية، وتحسين الأوضاع الاقتصادية فيها وتوفير فرص العمل لأبنائها، خاصةً مع دخول اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية حيز النفاذ، معربًا عن التطلع إلى دعم كافة شركاء القارة وعلى رأسهم الصين لتحقيق الخطوات التنفيذية والتشغيلية لهذه الاتفاقية على أرض الواقع بما يحقق تطلعات شعوب ودول القارة الإفريقية.

"تعزيز مبادرة الصين الحزام والطريق"
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تعزيز مبادرة الصين الحزام والطريق ودعم تحقيقها للأهداف المرجوة منها، خاصة في ضوء قيام مصر حاليًا بتنفيذ مشروع طموح لتنمية محور قناة السويس توظيفًا لموقعه الاستراتيجي الهام وسعيًا لكي يصبح مركزا لوجستيًا واقتصاديًا عالميًا.

"تحقيق التوازن والمصلحة المتبادلة بين الدول الإفريقية"
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة تحقيق التوازن والمصلحة المتبادلة ما بين الدول الإفريقية والشركاء الدوليين من منظور يهدف لتحقيق المنفعة لشعوب ودول القارة الإفريقية في تطلعاتها التنموية في مختلف المجالات، مع تأكيد انفتاح إفريقيا للتعاون مع مختلف دول العالم.

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