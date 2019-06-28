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محافظات

ضبط عاطل بحوزته 13 قطعة حشيش بالغردقة

الجمعة 28/يونيو/2019 - 11:22 ص
جريدة الدستور
علي عواد
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تمكن ضباط مباحث قسم ثاني الغردقة من ضبط عاطل بحوزته كمية من الحشيش المخدر بقصد الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق.

وتلقى اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من المقدم المقدم اسلام مقبل رئيس مباحث قسم ثاني الغردقة، يفيد بضبط "محمود. ر.م" والسابق اتهامه في قضيتين، وبحوزته 13 قطعة من جوهر الحشيش المخدر، تزن 350 جرامًا تقريبًا، ومبلغ مالي 1000 جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وتحرر عن الواقعة محضر رقم 824652019 جنح قسم ثاني الغردقة، وأخطرت النيابة العامة.

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