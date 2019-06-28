الليثى: السيسى استعادة مكانة مصر في المحافل الدولية

قال نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الدكتور حمدي الليثيان، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الاقتصادية العالمية لمجموعة العشرين G20 باليابان تؤكد على ثقل وزن مصر السياسي والاقتصادي مع أكبر عشرين اقتصاد في العالم، موضحًا أن جولات الرئيس الخارجية مهدت الطريق أمام مصر لتصبح من أفضل 30 اقتصاد على مستوي العالم خلال الفترة المقبلة.



وأوضح الليثي في تصريح لـ"الدستور" أن استضافة السعودية لقمة دول العشرين العام المقبل 2020 كأول بلد عربي يستضيف هذه القمة تؤكد أهمية التعاون المشترك بين الدول العربية وعلى رأسها مصر والسعودية والكيانات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن مصر أصبح لها صوت مسموع ضمن المشاركات الإقليمة للمؤتمرات العالمية كممثل عن 55 دولة بقارة إفريقيا.



وأضاف أن الرئيس السيسي استطاع استعادة المكانة الإقليمية لمصر في المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن هناك علاقات اقتصادية كبيرة مع كبري الدول الكبري ومنها الصين واليابان والهند بجانب الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي وروسيا.



وانطلقت صباح اليوم الجمعة، فعاليات القمة الاقتصادية العالمية لمجموعة العشرين G20 والمنعقدة بمدينة أوساكا اليابانية بمشاركة مصرية رفيعة المستوي، والتي تمثل فرصة هامة لطرح رؤية مصر الهادفة الى تعزيز الجهود الدولية لدفع مساعي التنمية في القارة الإفريقية، وإدراج الملف الإفريقي على الأجندة العالمية وذلك في إطار ترؤس مصر للاتحاد الإفريقي العام الجاري.