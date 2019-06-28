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تقارير ومتابعات

8 أشياء يجب عليك فعلها إذا تعرضت لضربة شمس

الجمعة 28/يونيو/2019 - 11:15 ص
جريدة الدستور
سمر عبدالله
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ارتفعت درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين لدرجة غير مسبوقة، حتى وصلت إلى ذروتها 40 درجة في القاهرة، و47 درجة في المحافظات، ما تسبب في تعرض الكثير من المصريين لحالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، الأمر الذي جعل المواطنين لا يفضلون الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة القصوى فقط، لذا تقدم "الدستور" نصائح لكيفية التعامل مع ضربات الشمس إذا تعرضت لها نتيجة ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام.

- نقل المصاب إلى مكان جيد التهوية تكون درجة حرارته باردة أو منخفضة قليلًا.
- الإسراع فى نقل المصاب بضربة شمس إلى المستشفى.
- انتظر حتى تأتي سيارة الإسعاف لتتعامل معه بالطريقة اللازمة.
- يجب استخدام كمادات المياه الباردة لخفض حرارة الجسم.
- يجب نزع أى ثياب غير ضرورية على جسم المصاب.
- اسكب الماء على جسد المصاب لتساعده في خفض درجة حرارة جسده.
- استخدم كمادات الثلج على منطقة الإبط والفخذ والعنق والظهر لأن تلك المناطق غنية بالأوعية الدموية.
- وضع المصاب فى حوض به ماء بارد لتخفيف درجة حرارة الجسم.


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