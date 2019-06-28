تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية الربع الثاني من 2019

تراجعت أسهم ومؤشرات البورصة بنحو كبير لدى معاملات الربع الثانى من العام الجارى، بدعم من استمرار المبيعات المكثفة للمؤسسات المالية المختلفة.



وخسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو 60.4 مليارجنيه، ليسجل مستوى 756.1 مليار جنيه، مقارنة بـ816.5 مليار بنهاية الربع الأول من العام الحالى 2019.



وتراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي "إي جي إكس 30" 4.32%، ليسجل مستوى 14100.74 نقطة، كما انخفض المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" بنسبة 11.87%، ليغلق عند مستوى 603.5 نقطة، ما ساهم فى تراجع المؤشر الأوسع نطاقا "إى جى إكس 100" بنسبة 11.36%، الذى أنهى تعاملاته عند مستوى 1540.64 نقطة.