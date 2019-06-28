الجمعة 28 يونيو 2019 الموافق 25 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

محافظات

بالأسماء.. حركة التعيينات الجديدة بجامعة بنها

الجمعة 28/يونيو/2019 - 11:15 ص
جريدة الدستور
كتب صلاح حسنى
طباعة
أصدر الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، عددا من قرارات التعيين الجديدة، التي نصت على تعيين الدكتور جمال السيد صالح الأستاذ بقسم الجراحة العامة بكلية الطب رئيسا لقسم الجراحة العامة بالكلية، وتعيين الدكتورة رانيا حمدي محمد الأستاذ بقسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بكلية الطب رئيسا لقسم طب المجتمع.

كما نصت على تعيين الدكتورة نرمين عدلي محمود الأستاذ بقسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية الطب رئيسا لقسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، وتعيين الدكتورة إيمان مصطفى كامل الأستاذ بقسم الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب رئيسا لقسم الأمراض الجلدية والتناسلية

كما تم تعيين الدكتورة ريم رفعت عبد الجليل الأستاذ بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية بكلية الطب رئيسا لقسم الميكروبيولوجيا والمناعة، وتعيين الدكتورة تغريد عبدالسميع عبد العزيز الأستاذ بقسم الباثولوجيا: علم الأمراض بكلية الطب رئيسا لقسم الباثولوجيا: علم الأمراض، وتعيين الدكتور خالد عماد الرباط الأستاذ بقسم القلب والأوعية الدموية بكلية الطب رئيسا لقسم القلب والأوعية الدموية، وتعيين الدكتور وليد أحمد محمود الأستاذ بقسم جراجة المخ والأعصاب بكلية الطب رئيسا لقسم جراجة المخ والأعصاب.

كما شملت القرارات تعيين الدكتور محمد محمود يوسف الأستاذ بقسم الهستولوجيا (علم الأنسجة وبيولوجيا الخلية) بكلية الطب رئيسا لقسم الهستولوجيا (علم الأنسجة وبيولوجيا الخلية).

كما شملت القرارات التي أصدرها رئيس الجامعة، تعيين الدكتور جمال عبد الغفار مجدي الأستاذ بقسم الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي بكلية الطب رئيسا لقسم الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي، وتعيين الدكتور خالد عبد الحميد محمد الأستاذ بقسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب رئيسا لقسم المسالك البولية، وتكليف الدكتور طارق عيسوى الأستاذ المساعد بقسم الأمراض الصدرية ونائب المدير العام للشئون العلاجية بمستشفيات جامعة بنها للقيام بأعمال المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها لمدة 6 أشهر ولحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 بشان تنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

قرار جمهورى بمنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

منذ أقل من ساعتين

الذهب يحقق أكبر مكاسب منذ 3 أشهر رغم توترات يونيو

منذ حوالي 20 ساعة

خاص.. الأهلى يرسل عقد كهربا للمحامي قبل الإعلان عن الصفقة

منذ حوالي 16 ساعة

أجيري يبرأ وردة في جلسة أبوريدة: "محترم".. واتجاه لعودة اللاعب

ads

الصور

image description

فرحة لاعبى الجزائر بعد الفوز على السنغال فى أمم إفريقيا

image description

مباراة الجزائر والسنغال فى أمم إفريقيا

image description

الكشف على 1339 مواطن بالمجان بإحدى قرى نصر النوبة بأسوان (صور)

image description

واحدة لصلاح وأخرى للمحمدي.. شيف يصمم "تورتات" لهدّافي المنتخب

image description

كأس الأمم الإفريقية.. جماهير الجزائر تزين ملعب "الدفاع الجوي"

ads

الأكثر قراءة

الذهب يحقق أكبر مكاسب منذ 3 أشهر رغم توترات يونيو

الجيش السوري يقصف مواقع عسكرية تركية

"إكسترا نيوز" تذيع فيلمًا وثائقيًا عن التاريخ الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية (فيديو)

خاص.. الأهلى يرسل عقد كهربا للمحامي قبل الإعلان عن الصفقة

ستوديو

الرئيس السيسي يشارك في حفل عشاء على هامش قمة العشرين

السيسي لرئيس وزراء إيطاليا: نسعى لتسوية سياسية شاملة في ليبيا

نجل الرئيس التونسي يؤكد تحسن حالته والده الصحية

منتخب مالي يستبعد مهاجمه من أمم إفريقيا بسبب تصرف مشين

رياضة

منتخب مصر للسيدات للسلاح يحقق ذهبية وفضية في بطولة إفريقيا

رسميًا.. تخفيف عقوبة عمرو وردة للإيقاف حتى نهاية الدور الأول من "أمم إفريقيا"

يوفنتوس الإيطالي يوافق على رحيل هيجواين

تأهل منتخب إسبانيا للشباب لنهائي بطولة أوروبا الأبرز بالصحف الإسبانية

منوعات

اكتشاف مقبرة ترجع إلى أكثر من 800 سنة شمال الصين

شركة نيو الصينية تستدعي 4803 سيارات كهربائية معيبة

بالأرقام.. "وحش السيلفى" أكثر فتكا من أسماك القرش

"كيمونو" كيم كارداشيان يثير غضب اليابانيين

إسلام سياسي

طالبان تنشر صورتي الجنديين الأمريكيين المقتولين في هجوم ولاية جوزجان

داعش يعلن تبنيه هجوم تونس الإرهابي

الإخوان تؤسس قناة إنجليزية تبث من لندن

إصابة اثنين في إطلاق نار على مسجد "السنة" فى فرنسا

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
مصر والدائرة الإسلامية «1»
ماجد حبته
ورشة البحرين.. وماذا بعد؟!
يوسف إدوارد
شُوفِينيَّة غَوْغَاء التَّوَاصُل الاجْتمَاعِيِّ
عبدالوهاب داود
عبدالوهاب داود يكتب: وقائع تدمير مدرسة كان لها تاريخ
المزيد
ads

الثقافة

"كيفية تنمية روح الإبداع لدى الأطفال" بفرع ثقافة قنا

الليلة.. حفل الفنان علي الحجار بمركز التحرير الثقافي

"الطمأنينة الفلسفية" جديد الباحث المغربي سعيد ناشيد

الليلة.. المسرح المكشوف يشهد ميلاد "بنات كايروتا"

صفحتنا ع الفيس بوك