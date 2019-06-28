بالأسماء.. حركة التعيينات الجديدة بجامعة بنها

أصدر الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، عددا من قرارات التعيين الجديدة، التي نصت على تعيين الدكتور جمال السيد صالح الأستاذ بقسم الجراحة العامة بكلية الطب رئيسا لقسم الجراحة العامة بالكلية، وتعيين الدكتورة رانيا حمدي محمد الأستاذ بقسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بكلية الطب رئيسا لقسم طب المجتمع.



كما نصت على تعيين الدكتورة نرمين عدلي محمود الأستاذ بقسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية الطب رئيسا لقسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، وتعيين الدكتورة إيمان مصطفى كامل الأستاذ بقسم الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب رئيسا لقسم الأمراض الجلدية والتناسلية



كما تم تعيين الدكتورة ريم رفعت عبد الجليل الأستاذ بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية بكلية الطب رئيسا لقسم الميكروبيولوجيا والمناعة، وتعيين الدكتورة تغريد عبدالسميع عبد العزيز الأستاذ بقسم الباثولوجيا: علم الأمراض بكلية الطب رئيسا لقسم الباثولوجيا: علم الأمراض، وتعيين الدكتور خالد عماد الرباط الأستاذ بقسم القلب والأوعية الدموية بكلية الطب رئيسا لقسم القلب والأوعية الدموية، وتعيين الدكتور وليد أحمد محمود الأستاذ بقسم جراجة المخ والأعصاب بكلية الطب رئيسا لقسم جراجة المخ والأعصاب.



كما شملت القرارات تعيين الدكتور محمد محمود يوسف الأستاذ بقسم الهستولوجيا (علم الأنسجة وبيولوجيا الخلية) بكلية الطب رئيسا لقسم الهستولوجيا (علم الأنسجة وبيولوجيا الخلية).



كما شملت القرارات التي أصدرها رئيس الجامعة، تعيين الدكتور جمال عبد الغفار مجدي الأستاذ بقسم الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي بكلية الطب رئيسا لقسم الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي، وتعيين الدكتور خالد عبد الحميد محمد الأستاذ بقسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب رئيسا لقسم المسالك البولية، وتكليف الدكتور طارق عيسوى الأستاذ المساعد بقسم الأمراض الصدرية ونائب المدير العام للشئون العلاجية بمستشفيات جامعة بنها للقيام بأعمال المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها لمدة 6 أشهر ولحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 بشان تنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية.