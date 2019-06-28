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مصر

الأمير: اختياري رئيسا للجنة تحكيم الأعمال الدرامية ثقة اعتز بها

الجمعة 28/يونيو/2019 - 11:13 ص
الإعلامي عصام الأمير
الإعلامي عصام الأمير
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أكد الإعلامي عصام الأمير مستشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حاليا ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، أن اختياره للعام الثانى على التوالي لتولي رئاسة لجنة تحكيم الأعمال الدرامية بالمهرجان العشرين لاتحاد إذاعات وتلفزيونات الدول العربية ثقة يعتز بها ودليل على جدراته كإعلامى مصري لإدارة هذه اللجنة فى مهرجان مهم خاصة مع الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد.

وقال الأمير، في تصريحات لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس اليوم (الجمعة) على هامش الافتتاح الرسمى للمهرجان العربى للاذاعة والتليفزيون والاحتفال بخمسينية اتحاد إذاعات وتلفزيونات الدول العربية: "شرفت بتكريمى اليوم مع زملاء وقمم إعلامية مصرية أخرى من قبل اتحاد إذاعات الدول العربية فى عيده الخمسين، وهى مؤسسة هامة فى مجال الاعلام العربى والتعاون العربى المشترك على مدى ٥٠ عاما".

وفيما يتعلق بمجال العمل الفنى بين مصر وتونس، قال الأمير إن العلاقة بين مصر وتونس فى هذا المجال علاقة وطيدة وعلى مستوى راق وهناك الكثير من الفنانين التونسيين لهم مكانة كبيرة فى قلوب المصريين مثل هندى صبرى ودرة.. مشيرا الى أن هناك الكثير من الأعمال المقدمة للجنة هذا العام على مستوى عال.

وشهد افتتاح فعاليات الدورة العشرين للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس المتزامنة مع الاحتفالات بالذكرى الخمسين لتأسيس اتحاد إذاعات الدول العربية، تكريم عدد من الشخصيات المصرية بمنحها شهادة تقدير ودرع تكريم وفى مقدمتهم عصام الأمير مستشار رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، اسماعيل الششتاوى وكيل أول الهيئة الوطنية للاعلام، حسن حامد الرئيس الاسبق لاتحاد الاذاعة والتليفزيون، الدكتور ابراهيم ابوذكرى رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب لاعمال التليفزيون، الراحل حمدى قنديل المدير الفنى الأسبق لاتحاد اذاعات الدول العربية، الراحل سمير التونى مندوب اتحاد إذاعات الدول العربية بالقاهرة سابقا، والإذاعى عبدالرحمن رشاد رئيس الاذاعة المصرية سابقا.

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