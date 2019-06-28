عودة المياه لقرية درنكة بأسيوط بعد انقطاع عدة ساعات لعطل مفاجىء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط عن انتهاء عمليات إصلاح أحد خطوط المياه بقرية درنكة التابعة لمركز أسيوط، وعودة المياه لمساكن السيول والباطن بالقرية.



وأشار اللواء أشرف البيه رئيس مركز ومدينة أسيوط إلى أنه فور تلقي غرفة عمليات المحافظة إخطارا بالعطل؛ تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي للدفع بفريق الصيانة للإصلاح والدفع الفوري بعدد 2 سيارة مياه نقية للمنطقة لحين انتهاء أعمال الإصلاح.



وأوضح اللواء أشرف البيه أنه قام بالمتابعة المباشرة والإشراف بالموقع على أعمال الإصلاح وتوزيع سيارات المياه.



وخلال عدة ساعات تم إصلاح العطل وعودة المياه للمساكن المتضررة.