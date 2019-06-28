الكشف على 200 حالة ضمن القافلة المجانية بالقصير

نظمت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، قافلة طبية علاجية لبعض المناطق النائية بالمحافظة، حيث توجهت قافلة طبية مجانية لوحدة الحمراوين الصحية شمال مدينة القصير، جنوب المحافظة.



وأعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن القافلة كشفت على عدد 200 حالة بجميع التخصصات، باطنة وأطفال وجراحة ورمد، وأسنان وأشعة ومعمل ونسا وجلدية وقلب، وتم إجراء الفحوصات المعملية وإجراء 24 حالة، إلى جانب إجراء أشعة ورسم قلب لعدد من الحالات ونقل حالتين منهم إلى مستشفى القصير المركزي لإجراء واستكمال الفحوصات، واستخراج قرارين علاج على نفقة الدولة.



ؤاضاف مرعي، أنه تم إجراء جميع الكشوفات وصرف العلاج لجميع الحالات مجانا وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي محافظة البحر الأحمر.



ولفت وكيل وزارة الصحة أن تلك القوافل تأتي تنفيذًا تنفيذا لتعليمات محافظ البحر الأحمر، وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.