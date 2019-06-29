3 حالات لرفع عداد الكهرباء من المشترك.. تعرف عليها
السبت 29/يونيو/2019 - 03:49 ص
مرام سعيدطباعة
أعلنت وزارة الكهرباء، عن 4 حالات يحق فيها لشركة الكهرباء رفع العداد عن المشترك، مع إلزامه بسداد كافة المديونيات وإجباره المشترك على إجراء تعاقد جديد مع الشركة في بعض الحالات.
وترصد " الدستور"، عبر السطور التالية، الحالات التي يتم فيها رفع عداد الكهرباء عن المشترك، وتتمثل في الأتي:
- يتم رفع عداد الكهرباء بناء على طلب المشترك، لظروف معينة مثل السفر إلى خارج البلاد، أو ترك الشقة لفترة طويلة من الوقت.
- يتم رفع العداد أيضصا بناء على طلب من الشركة أو المشترك لفحص العداد، وفي حالة التأكد من سلامته وصلاحيته يتم إعاده التركيب.
- يتم رفع العداد للهدم وإعادة البناء، وهنا يتم عمل مقايسه جديدة يخصم منها ثمن العداد.
وترصد " الدستور"، عبر السطور التالية، الحالات التي يتم فيها رفع عداد الكهرباء عن المشترك، وتتمثل في الأتي:
- يتم رفع عداد الكهرباء بناء على طلب المشترك، لظروف معينة مثل السفر إلى خارج البلاد، أو ترك الشقة لفترة طويلة من الوقت.
- يتم رفع العداد أيضصا بناء على طلب من الشركة أو المشترك لفحص العداد، وفي حالة التأكد من سلامته وصلاحيته يتم إعاده التركيب.
- يتم رفع العداد للهدم وإعادة البناء، وهنا يتم عمل مقايسه جديدة يخصم منها ثمن العداد.