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3 حالات لرفع عداد الكهرباء من المشترك.. تعرف عليها

السبت 29/يونيو/2019 - 03:49 ص
3 حالات لرفع عداد
3 حالات لرفع عداد الكهرباء من المشترك.. تعرف عليها
مرام سعيد
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أعلنت وزارة الكهرباء، عن 4 حالات يحق فيها لشركة الكهرباء رفع العداد عن المشترك، مع إلزامه بسداد كافة المديونيات وإجباره المشترك على إجراء تعاقد جديد مع الشركة في بعض الحالات.

وترصد " الدستور"، عبر السطور التالية، الحالات التي يتم فيها رفع عداد الكهرباء عن المشترك، وتتمثل في الأتي:

- يتم رفع عداد الكهرباء بناء على طلب المشترك، لظروف معينة مثل السفر إلى خارج البلاد، أو ترك الشقة لفترة طويلة من الوقت.

- يتم رفع العداد أيضصا بناء على طلب من الشركة أو المشترك لفحص العداد، وفي حالة التأكد من سلامته وصلاحيته يتم إعاده التركيب.

- يتم رفع العداد للهدم وإعادة البناء، وهنا يتم عمل مقايسه جديدة يخصم منها ثمن العداد.

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