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الثقافة

الأوبرا تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو الأحد المقبل

الجمعة 28/يونيو/2019 - 10:29 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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تنظم دار الأوبرا المصرية٬ في الثامنة من مساء الأحد٬ احتفالية فنية بذكرى ثورة 30 يونيو٬ والتي يحييها أوركسترا الموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجى٬ ومشاركة كورال أطفال الأوبرا وذلك على المسرح الكبير.

هذا وتتضمن الاحتفالية مجموعة من المؤلفات الوطنية التى تدعم روح الانتماء وتدعوا رلى البناء والعمل وتبث الحماسة فى النفوس منها: يا مصر قومى وانهضى، دايما مصر، فرحة مصر، يا مصر قومى وشدى الحيل، يا اللى عاش حبك يعلم، تعيشى يا مصر، ادعوا لمصر، طوبة فوق طوبة، كل بلاد الدنيا جميلة، قصيدة مصر، بلدى أه يا بلدى، ثوار، تسلم إيدينك، الجيل الصاعد واغلى اسم فى الوجود، أداء إبراهيم راشد، مى الجبيلى، أحمد عصام، نهاد فتحى، عصام محمود، سمية وجدى، حنان عصام، حسام حسنى، أميرة أحمد، وليد حيدر، غادة ادم، ياسر سليمان، رحاب مطاوع ومحمد حسن.

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