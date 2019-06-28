الجمعة 28 يونيو 2019 الموافق 25 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

اقتصاد

هبوط الدولار الأمريكي عالميًا مع انطلاق قمة الـ20

الجمعة 28/يونيو/2019 - 10:25 ص
جريدة الدستور
طباعة
تراجع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع انطلاق فعاليات قمة الـ20، وقبيل الكشف عن بيانات اقتصادية.

وبدأت اليوم فعاليات قمة الـ20 التي تستضيفها مدينة أوساكا اليابانية، والتي ستشهد اجتماعات ثنائية جانبية عديدة، أبرزها اللقاء الذي سيجمع بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني

ويعلق الكثيرون آمال واسعة على أن يتوصل ذلك الاجتماع إلى اتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم بعد فترة مشاحنات طويلة.

وانخفض الدولار أمام اليورو بنحو 0.2 % إلى 1.1387 دولار، كما تراجع أمام الين بنسبة 0.2 % مُسجلًا 107.61 ين.

واستقرت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني عند 1.2670 دولار، فيما انخفضت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.2 % إلى 0.9745 فرنك.

وخلال تلك الفترة تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 % إلى 96.099.

وفي الأسبوع الجاري خفض مسئولي بنك الاحتياطي الفيدرالي احتمالات خفض معدل الفائدة، وصرحت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في "سان فرانسيسكو" أمس بأنه "من المبكر للغاية من وجهة نظري معرفة ما إذا كان ينبغي لنا خفض الفائدة وكذلك مقدار الخفض".

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات الدخل والإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة، ومؤشر "شيكاغو" للإنتاج الصناعي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم

الدولار يرتفع أمام العملات الرئيسية ويتجه لتسجيل خسائر أسبوعية

استقرار أداء الدولار قبيل إعلان بيانات اقتصادية

تراجع الدولار الأمريكي قبيل بيانات الوظائف

موضوعات متعلقة

منذ يوم

ترحيل 11 متهمًا بقضية "خلية الأمل" إلى ليمان طرة

منذ حوالي 14 ساعة

بالصور.. بكاء حسام غالي في عزاء والد أحمد حسام ميدو

منذ حوالي 15 ساعة

فرجاني ساسي يتحدث عن مصيره مع الزمالك وفرص تونس بالكان (حوار)

منذ حوالي 20 ساعة

"الكابتن" داخل غرفة "وردة".. كل التفاصيل عن العفو

ads

الصور

image description

فرحة لاعبى الجزائر بعد الفوز على السنغال فى أمم إفريقيا

image description

مباراة الجزائر والسنغال فى أمم إفريقيا

image description

الكشف على 1339 مواطن بالمجان بإحدى قرى نصر النوبة بأسوان (صور)

image description

كأس الأمم الإفريقية.. جماهير الجزائر تزين ملعب "الدفاع الجوي"

image description

حريق هائل بالعتبة دون خسائر بشرية

ads

الأكثر قراءة

"إكسترا نيوز" تذيع فيلمًا وثائقيًا عن التاريخ الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية (فيديو)

خاص.. الأهلى يرسل عقد كهربا للمحامي قبل الإعلان عن الصفقة

2 منهم بالتشكيل الأساسي.. دور الـ16 يجبر أجيري على استبعاد 3 لاعبين

فرجاني ساسي يتحدث عن مصيره مع الزمالك وفرص تونس بالكان (حوار)

ستوديو

ترامب يجتمع مع الرئيس البرازيلي على هامش قمة العشرين (فيديو)

سياسي: تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر ستطبق في دول العالم (فيديو)

"الأرصاد": انخفاض طفيف في درجات الحرارة.. وانتهاء الموجة الحارة

شريف عامر منزعج من عدم تقدير المواطنين للعملات المعدنية: "بنتنكر لها"

رياضة

هاميلتون يتراجع عن حديثه بشأن منصب رئيس فورمولا

أمونيكى: تنزانيا ليست فى وضع يُمكنها المنافسة فى كأس إفريقيا

ترامب حول التوترات مع إيران: لا داعى للعجلة

رسميًا.. عمرو وردة يعود لمعسكر منتخب مصر

منوعات

اكتشاف مقبرة ترجع إلى أكثر من 800 سنة شمال الصين

شركة نيو الصينية تستدعي 4803 سيارات كهربائية معيبة

بالأرقام.. "وحش السيلفى" أكثر فتكا من أسماك القرش

"كيمونو" كيم كارداشيان يثير غضب اليابانيين

إسلام سياسي

داعش يعلن تبنيه هجوم تونس الإرهابي

الإخوان تؤسس قناة إنجليزية تبث من لندن

إصابة اثنين في إطلاق نار على مسجد "السنة" فى فرنسا

أرمينيا توثق جرائم تنظيم "داعش" الإرهابى فى فيلم وثائقي

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
مصر والدائرة الإسلامية «1»
ماجد حبته
ورشة البحرين.. وماذا بعد؟!
يوسف إدوارد
شُوفِينيَّة غَوْغَاء التَّوَاصُل الاجْتمَاعِيِّ
عبدالوهاب داود
عبدالوهاب داود يكتب: وقائع تدمير مدرسة كان لها تاريخ
المزيد
ads

الثقافة

الأوبرا تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو الأحد المقبل

"أعراض ومضاعفات مرض السكر".. بثقافة الغربية

"تأثير العولمة على الاقتصاد المصرى".. بثقافة أسوان

ثقافة الفيوم تناقش "حق الطفل في التعليم"

صفحتنا ع الفيس بوك