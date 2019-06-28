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حوادث

يكسرون الأبواب.. اعترافات عصابة الشيخ زايد لسرقة الشقق السكنية

الجمعة 28/يونيو/2019 - 10:22 ص
جريدة الدستور
ندي حمدي - محمد عيسي
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اعترف عاطل، وتاجر خردة تم القبض عليهما، لاتهامهما بسرقة الشقق السكنية بالشيخ زايد، أنهما يستخدمان أسلوب كسر الأبواب، فى اقتحام الشقق المستهدفة، ويستوليان على المشغولات الذهبية، والمبالغ المالية، والأجهزة الكهربائية التى يعثران عليها.

وأضاف المتهمان، أنهما يمارسان نشاطهما بمدينة الشيخ زايد، ومدينة 6 أكتوبر، حيث يستهدفان الشقق الفارهة، بعد رصد تحركات المقيمين بها، وانتهاز فرصة مغادرتهم لها وسرقتها.

وأرشد المتهمان عن هوية تاجر خردة، يبيعان له المسروقان، حيث تم القبض عليه، وضبط بحوزته عدد من المسروقات.

وتم ضبط المتهمين، بعد ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، تفيد تورط عاطل، وتاجر خردة، فى سرقة عدد من الشقق السكنية.

وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة 7 شقق سكنية، وأرشدا عن المسروقات، لدى أحد عملائهما.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

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