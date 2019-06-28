"نيكي" ينخفض بالختام ولكن يُسجل مكاسب شهرية

انخفض مؤشر "نيكي" في ختام تعاملات اليوم الجمعة، لكنه سجل أول مكاسب شهرية منذ أبريل الماضي، وذلك وسط ترقب نتائج اجتماع قمة الـ20.



وفي نهاية تعاملات اليوم انخفض مؤشر "نيكي" بنحو 0.3 % إلى 21،275.92 نقطة.



وعلى مدار شهر يونيو سجل مؤشر "نيكي" مكاسب بنحو 3.3 %، فيما استقر أدائه على مدار الأسبوع الجاري.



كما تراجع مؤشر "توبكس" بنسبة 0.1 % مُسجلًا 1551.1 نقطة.



وارتفع الين أمام الدولار بنحو 0.07 % إلى 107.71 نقطة.



وانطلقت اليوم أعمال قمة مجموعة الـ20 في مدينة أوساكا اليابانية، حيث تعد تلك هي المرة الأولى التي تستضيف فيها اليابان اجتماعات القمة.



وكانت تقارير صحفية أفادت أمس أن رئيس الصين من المتوقع أن يمد نظيره الأمريكي بالشروط التي ينتظر أن تلبيها الولايات المتحدة قبل تسوية الصراع التجاري وذلك خلال لقائهم على هامش القمة، وأن من بين الشروط رفع الحظر على بيع التكنولوجيا الأمريكية إلى شركة "هواوي".



وتخلت الأسهم التي سجلت مكاسب كبيرة على مدار جلسة أمس عن ارتفاعاتها وتراجعت في ختام تعاملات اليوم، فهبط سهم "دايكن إنداستوريز" بنحو 2.4 %، فيما انخفض سهم "نيسان" بنسبة 0.8 %.



وعلى الجانب الآخر سجلت بعض الأسهم الدفاعية المكاسب، فارتفع سهم "طوكيو جاز" بنحو 0.9 %، فيما زاد سهم "أوتسكوكو" بنسبة 0.5 %.