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حوادث

بالأسماء.. إصابة 14 شخصا فى حادث انقلاب أتوبيس بالساحل الشمالي

الجمعة 28/يونيو/2019 - 10:18 ص
جريدة الدستور
عماد سليمان
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أصيب 14 شخصا بإصابات متنوعة، إثر انقلاب أتوبيس يقل مصطافين فجر اليوم الجمعة، بالكيلو 130 على طريق الإسكندرية – مطروح، بالساحل الشمالي، في نطاق قرية سيدي عبد الرحمن، كان في الاتجاه إلى مرسى مطروح، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

واستقبل مستشفى العلمين المركزي، احمد محمد ناصر " ٥ سنوات"-من الإسماعيلية- مصاب باشتباه PC واشتباه نزيف داخلي بالبطن وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، وردينا محمد ناصر " 6 سنوات"-من الإسماعيلية- مصابة باشتباه PC وجرح قطعي فوق الحاجب الأيسر طوله 3سم وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، ونورهان عبد العزيز زين " 29 سنة"-من الإسماعيلية- مصابة باشتباه PCوكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، ولوجي محمد توفيق "5 شهور"- من القاهرة- مصابة بكدمة شديدة بالعين اليمني، وجيهان سعيد محمد "56 سنة"- من القاهرة- مصابة باشتباه PC وكدمات شديدة بالعين اليمني وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، وشمس محمد توفيق " 3 سنوات"- من القاهرة- مصابة باشتباه كسر بسبابه اليد اليمني وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم.

وكلا من، محمد توفيق أحمد " 30 سنة"- من القاهرة- مصاب باشتباه PC وكدمات وسجحات متفرقة، وريهام توفيق احمد " 31 سنة"-من القاهرة- تعاني من اشتباه PC، وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، وأماني رفعت محمد " 30 سنة"-من القاهرة- مصابة باشتباه PC واشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات شديدة بالفخذين وسجحات متفرقة بالجسم، ونور محمد عبد الحميد " 3 سنوات"- من القاهرة-كدمات وسجحات متفرقة بالجسم، وحسن السيد حفني " 3 سنوات"- من الشرقية -اشتباه PC وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، وعمر عبد المنعم عطية سويلم "30 سنة"- من القاهرة- مصاب باشتباه PC وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، والسيد حفني السيد " 37 سنة"- من القاهرة- مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، ومحمد نصر يوسف "32سنة"-من الإسماعيلية- مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية وعلاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.

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