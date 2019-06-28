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عالم

سول: التجارة الحرة السبيل لانقاذ الاقتصاد العالمي

الجمعة 28/يونيو/2019 - 10:16 ص
الرئيس الكوري الجنوبي
الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن
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صرح الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم الجمعة، بأن الاقتصاد العالمي يتعين عليه أن يخرج من الخلافات التجارية وأن يتوجه إلى استفادة الجميع من التجارة الحرة.

وقال مون - في كلمته أثناء الجلسة الأولى لقمة مجموعة العشرين المنعقدة في اليابان - وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، إن صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خفضتا توقعاتهما للنمو الاقتصادي العالمي مؤخرا، مشيرًا إلى أن الخلافات التجارية وانتشار ظاهرة الحمائية التجارية يعدان من الأسباب الرئيسية.

وأكد أنه يجب على مجموعة العشرين إظهار قيادتها في الوقت الحالي الذي لا يمكن فيه أن تقوم كل دولة بمعالجة هذه المشاكل، موضحًا أن العالم يواجه تحديات جديدة حيث يتفاقم غموض الاقتصاد العالمي ويزداد الخطر السلبي.

وتابع قائلا: "إن دول مجموعة العشرين يجب عليها أن تتخذ الإجراءات بشكل استباقي لمواجهة الخطر السلبي من الاقتصاد العالمي من خلال تنفيذ السياسات المالية والنقدية بشكل إيجابي"، مؤكدا أن الحكومة الكورية الجنوبية تسعى لإدارة المالية التوسعية.

وشدد على ضرورة بذل الجهود معا لإصلاح منظمة التجارة العالمية تجاه التجارة العادلة، موضحا أن كوريا الجنوبية تؤيد إصلاح منظمة التجارة العالمية للقواعد التجارية العادلة والحرية، وتشارك بنشاط في مناقشة قمة مجموعة العشرين.

وأضاف الرئيس الكوري الجنوبي أنه من الممكن أن تكون الأزمات التي سيواجهها العالم، صعبة التنبؤ بها، وعلى نطاق أوسع مما كان متوقعا، غير أنه لا توجد صعوبات يستعصى التغلب عليها من قبل مجموعة العشرين من خلال حشد الجهود معا، متعهدا بأن كوريا الجنوبية ستسعى للتعاون الوثيق مع مجموعة العشرين.

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