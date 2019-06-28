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عالم

الرئيس الصيني يدعو مجموعة العشرين للتركيز على المصالح المشتركة

الجمعة 28/يونيو/2019 - 10:15 ص
الرئيس الصيني شي
الرئيس الصيني "شي جين بينج"
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دعا الرئيس الصيني "شي جين بينج" اليوم الجمعة، مجموعة الاقتصادات العشرين الكبرى (مجموعة العشرين) إلى التركيز على المصالح المشتركة والتنمية طويلة الأجل، والالتزام بتحقيق سلام وازدهار دائمين للعالم وحياة مرضية للشعوب في جميع أنحاء العالم.

وحذر بينج - في كلمته أمام القمة الـ 14 لمجموعة الـ20 المنعقدة في مدينة (أوساكا) اليابانية - مجموعة الاقتصادات العشرين الكبرى من ارتكاب "خطأ تاريخي" يتعذر إلغاؤه بسبب قصر نظر مؤقت، مؤكدا أهمية احتضان المجموعة فرص التنمية من خلال انفتاح أكبر، والسعي إلى تحقيق نتائج تقوم على الفوز المشترك من خلال تعاون أفضل، وذلك من أجل توجيه العولمة الاقتصادية نحو الاتجاه الصحيح.

كما دعا بينج، مجموعة العشرين إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الابتكار والتحرك؛ بما يتجاوز قيود الحدود والأسوار التي من صنع الإنسان وتجميع الحكمة العالمية لمعالجة المشكلات المشتركة وتطبيق نتائج الابتكار على نطاق واسع لصالح المزيد من البلدان والشعوب.

وتعهد الرئيس الصيني بمواصلة بلاده فتح أسواقها وتوسيع الواردات على نحو استباقي، وتحسين بيئة أعمالها للشركات الأجنبية بشكل مستمر، والمضي قدما في مفاوضات اتفاقيات التجارة مع مختلف الدول.

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