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الصحة

دراسة: فول الصويا يخفض نسبة الكوليسترول في الدم

الجمعة 28/يونيو/2019 - 10:11 ص
جريدة الدستور
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أظهرت دراسة جديدة أن المنتجات الغذائية المستندة على الصويا قد تحتوي على فوائد صحية، على عكس ما يتعارض مع الادعاءات السابقة بأن الطعام ليس له قيمة غذائية.

ووجد باحثون كنديون أن بروتين الصويا قد يخفض كلًا من البروتين الدهني منخفض الكثافة والكوليسترول الكلي، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة (رابطة القلب الأمريكية).

وتتناقض هذه النتائج مع نتائج إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، التي اقترحت إلغاء أي بروتين من فول الصويا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

وقال ديفيد جينكينز أستاذ العلوم الغذائية بجامعة تورنتو - في بيان صحفي - "في أي وقت منذ الادعاء الأصلي عن فول الصويا كمخفض لنسبة الكوليسترول في الدم أصبح موضع شك".. "لقد كان ثابتًا منذ عام 1999.. لم تتغير البيانات".

وأجرى الباحثون في جامعة (تورنتو) التحليل التلوي التراكمي لفحص تأثير الصويا من خلال النظر في نقاط مختلفة في الوقت المناسب خلال 46 تجربة.

ويأتي هذا البحث قبل قرار إدارة الأغذية والدواء الوشيك، والذي يتوقع صدوره هذا الصيف بشأن الحفاظ على المطالبات الصحية لفول الصويا أو التراجع عنها.

وقال جينكينز "تدعم هذه البيانات بقوة الأساس المنطقي وراء المطالبة بصحة قرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عن فول الصويا". "ومن المهم أن نلاحظ أنه على الرغم من أن انخفاض الكوليسترول في الدم كان أقل من 5 %، فإذا وضعت هذا مع غيرها من الأطعمة النباتية في حقيبة، فإنك تحصل على تأثير أقوى بكثير".

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