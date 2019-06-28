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اقتصاد

ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل وسط مراقبة فعاليات قمة الـ20

الجمعة 28/يونيو/2019 - 10:11 ص
جريدة الدستور
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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، حيث يراقب المستثمرون فعاليات قمة الـ20، وقبيل الكشف عن بيانات اقتصادية.

ومن المقرر أن تشهد قمة مجموعة الـ20 التي انطلقت اليوم في مدينة أوساكا اليابانية اجتماع جانبي بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني لبحث المسائل التجارية.

ودعا وزير تجارة الصين واشنطن لإلغاء الضفط وتدابير العقوبات ضد شركة "هواوي" والشركات الصينية الأخرى.

وارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.1 % إلى 382.6 نقطة، كما زاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.1 % مُسجلًا 5500.1 %.

وزاد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.2 % عند 7413.5 نقطة، بينما صعد مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.5 % مُسجلًا 12327.6 نقطة.

وخلال تلك الفترة ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.2 % إلى 1.1388 دولار.

وقاد قطاعي التكنولوجيا والسفر والترفية مكاسب البورصة الأوروبية في الدقائق الأولى للجلسة وارتفعو بنحو 0.8 %، في حين انخفض قطاع المرافق بنسبة 0.7 %.

وقفز سهم "دويتشه بنك" بنحو 3.8 % بعد أن اجتاز اختبار التحمل الأمريكي.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات التضخم الأولية في منطقة اليورو، وبيانات النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة.

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