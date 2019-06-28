أسعار النفط تتجه لتحقيق مكاسب شهرية منذ يناير الماضي

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكن تتجه لتسجيل أكبر مكاسب شهرية منذ يناير.



وانخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس بنحو 0.4 % إلى 66.26 دولار للبرميل.



كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.5 % عند 59.16 دولار للبرميل.



وتتجه الأنظار إلى فيينا حيث تعقد أوبك اجتماعها والمقرر في بداية الأسبوع المقبل، والذي سيُقرر خلاله ما إذا كان سيتم تمديد خفض الإنتاج أم لا.



وصرح أمس وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بأن منظمة أوبك وحلفاؤها من منتجي النفط قد يتوصلون إلى اتفاق عندما يجتمعون لمناقشة مستويات إنتاجهم العالمي من الخام في فيننا.



وفي سياق منفصل، ينتظر المستمرون نتائج اجتمعات قمة الـ 20 التي انطلقت في اليابان اليوم وعلى وجه الخصوص الاجتماع الذي سيضم الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني لبحث المسائل التجارية.



ومن المقرر أن تكشف شركة "بيكر هيوز" في وقت لاحق من اليوم بيانات منصات التنقيب عن النفط خلال الأسبوع الجاري.