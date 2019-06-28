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سياسي

9 يوليو.. "زراعة النواب" تناقش انتشار دودة الحشد الخريفية

الجمعة 28/يونيو/2019 - 10:07 ص
النائب هشام الشعيني
النائب هشام الشعيني
عائشة حسن
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تعقد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اجتماعًا برئاسة النائب هشام الشعيني، يوم 9 يوليو المقبل، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن دودة الحشد الخريفية، وذلك في حضور التنفيذيين للوقوف على مدى استعداد الوزارة للتصدي لهذه الآفة.

وتوجد على أجندة اللجنة عدد كبير من طلبات الإحاطة بشأن دودة الحشد التى تصيب محصول الذرة وتهدد بخسارة كبيرة للمزارعين ومستقبل الأعلاف فى مصر، في ظل أن محصول الذرة من المحاصيل الأساسية التى يتم الاعتماد عليها بشكل كبير فى صناعة الأعلاف، والوقوف على نهج وزارة الزراعة فى التعامل معها وعدم إبلاغ الفلاحين وإرشادهم بالتصدى لها مع دخولها مصر.

وطالبت اللجنة بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على استعداد الوزارة لهذه الحشرة، وكيفية التصدي لها.

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