رئيس "دي ام جي موري" الألمانية: مصر تسير على الطريق الصحيح

أكد كريستيان تونيس رئيس مجلس إدارة شركة "دي ام جي موري" الألمانية العالمية، أن مصر تسير علي الطريق الصحيح نحو المنافسة الصناعية، وأنها مهمة لشركته، خاصة في ظل رئاستها للاتحاد الإفريقي.



ووصف رئيس مجلس إدارة شركة "دي ام جي موري" الألمانية، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، وبوابة الأهرام، التعاون المصري الألماني والفرص المستقبلية للتعاون بين البلدين بالمهم للغاية نظرا لمكانة وأهمية مصر للعالم وخاصة داخل القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن الجهود العظيمة والقيادية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي أدت الي النهضة والتطور المصري المستقر والمتنامي حاليا، خاصة علي المستوى الاقتصادي والتنموي وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا للعالم وبشكل خاص لألمانيا.



وأشار الى أهمية التعاون الوثيق والمتنامي بين الجانبين المصري ممثلا في الهيئة العربية للتصنيع والألماني ممثلا في شركة "دي ام جي موري" الألمانية، والذي وصل الي حد الشراكة والصداقة، لأننا في ألمانيا نؤمن بالنهضة المستقبلية للاقتصاد والصناعة في مصر وهو هام جدا بالنسبة لاوروبا خاصة مع التنمية الحالية بمصر في مجالات الاستثمارات والتصنيع.



وأضاف أن شركة "دي ام جي موري" هي من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في بناء الماكينات الرقمية الكبيرة للمصانع وأدوات التصنيع والتي تعد هامة للبنية التحتية لانشاء المصانع والتصنيع، اضافة للتعليم والتدريب وادخال التقنيات التكنولوجية الحديثة وإيجاد حلول حاسمة للتطور الصناعي بمصر.. مشيرا الى ان الشركة لديها أحد أكبر الأكاديميات التعليمية التي تقوم بتدريب 20 الف مهندس كل عام ولديها تعاون لتدريب مهندسين من الدول الإفريقية، لذلك فإن مصر هامة بالنسبة لنا كونها القائد الحالي للدول الافريقية من خلال مكانتها بالاتحاد الإفريقي.



وقال رئيس شركة "دي ام جي موري" الألمانية، إن مصر تسير علي الطريق الصحيح نحو المنافسة الصناعية وانه يتم التحضير حاليا لمشاركة مصر بعد اربع سنوات في منافسات كأس العالم الصناعي "للسي أن سي"، ويشارك به أكثر من 70 دولة صناعية عالمية وأوروبية تقدر قدراتها بحوالي 4 مليارات يورو.



وأوضح أن تاريخ شركة "دي ام جي موري" الألمانية في مصر يعود الي حوالي 50 عاما حيث لديها 3 آلاف ونصف متعاقد مع الشركة داخل مصر في مجال التصنيع، وان التطور في العلاقات سيدفع الشركة إلى ضخ استثمارات جديدة في مصر وزيادة التعاون في مجال التدريب ونقل الخبرات والتكنولوجيا.



ودعا كريستيان تونيس الشركات ورجال الصناعة المصرية لزيارة المعرض الدولي للالات الصناعية الضخمة الذي يقام في الفترة المقبلة بمدينة هانوفر الألمانية والتعرف علي الخبرات والحلول التي تقدمها شركة "دي ام جي موري" الألمانية في مجالات الصناعة والتقنيات التكنولوجية الحديثة اللازمة لها ومعرفة ما يمكن ان يتم في مجال استخدامات التكنولوجية والمشروعات الصناعية.