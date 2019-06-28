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عالم

قادة مجموعة العشرين يسلطون الضوء على مخاطر التباطؤ الاقتصادي

الجمعة 28/يونيو/2019 - 09:58 ص
رئيس الوزراء الياباني
رئيس الوزراء الياباني شينزو اَبي
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سلط قادة دول مجموعة العشرين، اليوم الجمعة، الضوء على مخاطر تباطؤ الاقتصاد العالمي وسط تنامي التوترات التجارية والجغرافية السياسية في إطار انطلاق اجتماع القمة في مدينة أوساكا اليابانية.

وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو اَبي - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - "إن التوترات التجارية والجيوسياسية تزداد كثافة"، محذرًا من أن الاقتصاد العالمي يتعرض لمخاطر الهبوط.

وأعرب اَبي عن رغبته في مشاركة دول مجموعة العشرين الإصرار على تحقيق النمو من خلال توظيف جميع الأدوات السياسية، قائلا "إننا يجب أن نرسل رسالة قوية وأشعر بقلق عميق من موقف التجارة العالمية الحالي فالإجراءات التقييدية لن تنفع أية دولة"، مشيرًا إلى رفع التعريفة الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

ويواجه رئيس الوزراء الياباني مهمة صعبة بشأن إبراز وحدة مجموعة العشرين على الرغم من الخلافات الواضحة حول القضايا الخلافية مثل التجارة وتغيير المناخ ومن المقرر أن يتم مناقشة قضايا البيئة خلال القمة ويتوقع أن يوافق قادة دول مجموعة العشرين على إنهاء إلقاء النفايات البلاستيكية في محيطات العالم بحلول عام 2050.

ومع تصاعد الحرب التجارية بين أمريكا والصين، تتجه الأنظار إلى مدى توافق دول مجموعة العشرين التي تمثل 80% من الاقتصاد العالمي، على أهمية التجارة الحرة والنظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد والذي يفيد النمو الاقتصادي.

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