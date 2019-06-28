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منوعات

اكتشاف مقبرة ترجع إلى أكثر من 800 سنة شمال الصين

الجمعة 28/يونيو/2019 - 09:57 ص
جريدة الدستور
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أعلنت سلطات مقاطعة شانشي شمالي الصين اكتشاف مقبرة من الطوب والحجر يعود تاريخها إلى أكثر من 800 سنة في محافظة يوانتشيوي بالمقاطعة.

وذكرت سلطات المقاطعة –في بيان اليوم الجمعة- أن الباحثين يعتقدون أن المقبرة تم بناؤها خلال عهد أسرتي سونغ وجين الإمبراطوريتين، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف بعض المواد المدفونة في المقبرة، بما فيها أباريق وسلطانيات خزفية، وذلك على عمق حوالي ثلاثة أمتار تحت الأرض.

وأضافت أن المقبرة محفوظة بشكل جيد دون وجود علامات للفيضان أو الانهيار أو السرقة، وأنها مقبرة مشتركة لزوجين بنيت قبل حوالي 800 سنة، مشيرة إلى أن الاكتشاف ذو قيمة كبيرة لدراسة عادات الدفن ونمط الحياة والهندسة المعمارية والملابس والحرفية في ذلك الوقت.

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