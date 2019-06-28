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مصر

السيسي يلتقي رئيس وزراء إيطاليا على هامش قمة العشرين بأوساكا

الجمعة 28/يونيو/2019 - 09:54 ص
السيسي وجيوسبي كونتي
السيسي وجيوسبي كونتي
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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة، برئيس الوزراء الإيطالي جيوسبي كونتي على هامش انعقاد أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا في اليابان.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد على أهمية بلورة نماذج عملية لتعزيز تعاون الصين مع أفريقيا من خلال إقامة شراكات فاعلة، وبحث أفضل السبل لتمويل مشروعات البنية التحتية في أفريقيا، مثل ممر "القاهرة-كيب تاون"، ومشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وغيرها من مشروعات البنية التحتية الهامة في القارة.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي، صباح اليوم، في القمة الصينية الأفريقية المصغرة، على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا، والتي جمعت إلى جانبه كلًا من الرئيس الصيني "شي جين بينج"، ورئيس جنوب أفريقيا "سيريل رامافوزا"، والرئيس السنغالي "ماكي سال"، وأمين عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش".

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