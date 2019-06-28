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حوادث

بالصور.. السيطرة على حريق بمعرض بشارع العريش بفيصل

الجمعة 28/يونيو/2019 - 09:24 ص
جريدة الدستور
حسام التمساح
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق ضخم نشب داخل معرض وامتد إلى سيارات كانت تصطف أمامه بشارع العريش بمنطقة فيصل في الطالبية.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت بلاغا، بنشوب حريق في مدينة ملاهى وسنتر على مساحة 300 متر فى شارع العريش المتفرع من شارع الهرم دون إصابات، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء ورجال الإنقاذ للسيطرة على الحريق، وانتقل رجال المرور وتم فرض كردون أمني لمنع وصول الحريق للأماكن المجاورة.

وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماده، ويقومون بعمليات تبريد، لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

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