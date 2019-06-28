أكثر من 90 بالمائة من المستأجرين الشباب بالصين منزعجون من السكن

أظهر استطلاع أن أكثر من 91 في المئة من الشباب في الصين يجدون صعوبة في كل من البحث عن سكن والعيش في مكان مستأجر.



وذكر الاستطلاع الذى نشرته صحيفة تشاينا يوث ديلي أن المشكلات الرئيسية تكمن في الإعلانات المضللة والظروف المعيشية غير المريحة، مضيفا أن 61 بالمائة من المشاركين قالوا إنهم تعرضوا للتضليل بسبب إعلانات الإسكان.



واشتكى تساو شين، وهو خريج حديث في شانغهاي، من أن "الوسطاء يستخدمون إعلانات كاذبة ذات إيجار منخفض للغاية لجذب الناس، لكن الايجار الحقيقي أعلى بكثير".



ويشعرون أكثر من نصف المستأجرين الذين شملهم الاستطلاع بالقلق إزاء الظروف المعيشية، وانعدام الخصوصية وارتفاع الإيجار.



وقال يه جيان بينج، مدير مركز أبحاث سياسات الأراضي والمؤسسات بجامعة رنمين الصينية: "المستأجرون في وضع غير مؤات في سوق الإيجار حاليًا"، مضيفا: "على الحكومة أن تحسن العرض السكني وتعزز الأنظمة المتعلقة بالإيجار".



وأشار الاستطلاع إلى أن ما يصل إلى 76.4 في المائة من المستطلعين يدعون إلى تعزيز الرقابة وقمع الوسطاء الذين ينتهكون القوانين واللوائح، مضيفا أن 52.2 في المائة يتطلعون إلى منصات تأجير تديرها الحكومة.



وغطى المسح 1920 شخصا تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما.