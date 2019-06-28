الجمعة 28 يونيو 2019 الموافق 25 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

عالم

الأمير ويليام يعلن دعمه للشواذ جنسيًا

الجمعة 28/يونيو/2019 - 07:21 ص
الأمير ويليام يعلن
الأمير ويليام يعلن دعمه للشواذ جنسيًا
وكالات
طباعة
أكد الأمير ويليام دوق كامبريدج، والثاني في ترتيب ولاية عرش المملكة المتحدة، أنه سيدعم أولاده في حال أصبحوا من الشواذ جنسيًا.

وزار ويليام، الذي احتفل بعيد ميلاده السابع والثلاثين في الأسبوع الماضي، مؤسسة "ألبرت كينيدي تراست" يوم الأربعاء للتعرف على قضية تشرد الشباب المثليين وما تفعله المنظمة للتخفيف من حدة المشكلة.

وأثناء محادثته مع الشباب المدعومين من المؤسسة الخيرية، سُئل وليام كيف سيكون رد فعله إذا جاء إليه أبناؤه، الأمير جورج، 5 سنوات، أو الأميرة شارلوت، 4 سنوات، أو الأمير لويس، عام واحد، ويقولوا له إنهم شواذ جنسيًا؟.

فرد ويليام: "هل تعرف ما الذي كنت أفكر فيه مؤخرًا؛ لأن بعض الآباء الآخرين قالوا لي هذا أيضًا، أعتقد أنك لا تبدأ حقًا في التفكير في الأمر حتى تكون أحد الوالدين".

ومضى الأمير قائلًا إنه هو وزوجته، كيت ميدلتون، تحدثوا عن إمكانية وكيفية تقديم أفضل دعم ممكن لأطفالهم، خاصة بالنظر إلى دورهم في نظر الجمهور.

وأوضح: "الشيء الوحيد الذي يقلقني في خاصة الأدوار التي يلعبها أطفالي، هو كيف سيتم تفسير ذلك ورؤيته".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

خاص.. الأهلى يرسل عقد كهربا للمحامي قبل الإعلان عن الصفقة

منذ حوالي 12 ساعة

2 منهم بالتشكيل الأساسي.. دور الـ16 يجبر أجيري على استبعاد 3 لاعبين

منذ حوالي 21 ساعة

قرار جمهورى بمنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

منذ حوالي 14 ساعة

فرجاني ساسي يتحدث عن مصيره مع الزمالك وفرص تونس بالكان (حوار)

ads

الصور

image description

فرحة لاعبى الجزائر بعد الفوز على السنغال فى أمم إفريقيا

image description

مباراة الجزائر والسنغال فى أمم إفريقيا

image description

الكشف على 1339 مواطن بالمجان بإحدى قرى نصر النوبة بأسوان (صور)

image description

كأس الأمم الإفريقية.. جماهير الجزائر تزين ملعب "الدفاع الجوي"

image description

حريق هائل بالعتبة دون خسائر بشرية

ads

الأكثر قراءة

"إكسترا نيوز" تذيع فيلمًا وثائقيًا عن التاريخ الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية (فيديو)

خاص.. الأهلى يرسل عقد كهربا للمحامي قبل الإعلان عن الصفقة

2 منهم بالتشكيل الأساسي.. دور الـ16 يجبر أجيري على استبعاد 3 لاعبين

فرجاني ساسي يتحدث عن مصيره مع الزمالك وفرص تونس بالكان (حوار)

ستوديو

شريف عامر منزعج من عدم تقدير المواطنين للعملات المعدنية: "بنتنكر لها"

آمال فريد اكتشفها منتج سينمائي على ظهر باخرة نيلية.. تعرف على القصة

كينيا تحقق فوزا صعبا على تنزانيا بنتيجة 3 / 2 (فيديو)

توفيق عكاشة: سعر الدولار سينخفض إلى 10 جنيهات العام المقبل (فيديو)

رياضة

هاميلتون يتراجع عن حديثه بشأن منصب رئيس فورمولا

أمونيكى: تنزانيا ليست فى وضع يُمكنها المنافسة فى كأس إفريقيا

ترامب حول التوترات مع إيران: لا داعى للعجلة

رسميًا.. عمرو وردة يعود لمعسكر منتخب مصر

منوعات

بالأرقام.. "وحش السيلفى" أكثر فتكا من أسماك القرش

"كيمونو" كيم كارداشيان يثير غضب اليابانيين

"ناسا" تستكشف أكبر أقمار زحل بمركبة فضائية بدون طيار

اكتشاف مقبرة ترجع إلى أكثر من 800 سنة بشمالي الصين

إسلام سياسي

داعش يعلن تبنيه هجوم تونس الإرهابي

الإخوان تؤسس قناة إنجليزية تبث من لندن

إصابة اثنين في إطلاق نار على مسجد "السنة" فى فرنسا

أرمينيا توثق جرائم تنظيم "داعش" الإرهابى فى فيلم وثائقي

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
مصر والدائرة الإسلامية «1»
ماجد حبته
ورشة البحرين.. وماذا بعد؟!
يوسف إدوارد
شُوفِينيَّة غَوْغَاء التَّوَاصُل الاجْتمَاعِيِّ
عبدالوهاب داود
عبدالوهاب داود يكتب: وقائع تدمير مدرسة كان لها تاريخ
المزيد
ads

الثقافة

"أعراض ومضاعفات مرض السكر".. بثقافة الغربية

"تأثير العولمة على الاقتصاد المصرى".. بثقافة أسوان

ثقافة الفيوم تناقش "حق الطفل في التعليم"

"منظومة القيم الإيجابية في شارعنا المصري".. بثقافة السويس

صفحتنا ع الفيس بوك