الجمعة 28 يونيو 2019 الموافق 25 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

عالم

وزير الدفاع الكندى يدعو اإلى وقف التصعيد بين واشنطن وطهران

الجمعة 28/يونيو/2019 - 07:19 ص
وزير الدفاع الكندى
وزير الدفاع الكندى هارجيت ساجان
وكالات
طباعة
دعا وزير الدفاع الكندى هارجيت ساجان، إلى وقف التصعيد وتهدئة الحرب الكلامية السائدة بين الحكومتين الأمريكية والإيرانية مع تزايد حدة التوتر بين الدولتين.

وتخشى الحكومة الكندية أن تتخطى حدة النزاع الكلامى بين واشنطن وطهران ليصل إلى العراق، والمنطقة المحيطة به، حيث يتم نشر حوالى 850 جنديًا كنديًا كجزء من الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وقال ساجان - فى تصريحات نقلها التلفزيون الكندى من بروكسل، حيث يختتم يومين من الاجتماعات مع نظرائه فى حلف "الناتو" - "ما نود أن نراه هو إلغاء هذا التصعيد، وإعادته من محادثة عسكرية والعودة إلى المجال الدبلوماسي مع نظرائهم من جميع أنحاء الناتو"

ويدور النزاع حول قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالانسحاب من اتفاق وقعه سلفه باراك أوباما مع إيران، والذى يحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات.

ويواجه النظام الإيراني اتهامات منذ ذلك الحين بمهاجمة العديد من ناقلات النفط في خليج عمان، بجانب تخزين المزيد من اليورانيوم أكثر مما يسمح به الاتفاق.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة وشنت هجومًا إلكترونيًا على ميليشيا إيرانية.

وبدأ الجانبان قريبين من اندلاع حرب - الأسبوع الماضى - بعد أن أسقطت إيران طائرة أمريكية بدون طيار، وقال ترامب إنه كاد يأمر بضربات انتقامية ضد البلاد، لكنه عكس المسار بعد أن أخبره المستشارون أن مثل هذه الضربات ستؤدى إلى مقتل 150 إيرانيًا.

ومع ذلك، تستمر المخاوف بشأن احتمال نشوب صراع، والذى سيكون له بالتأكيد تداعيات فى جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما فى ذلك فى العراق المجاور لإيران.

وبينما أعرب ساجان عن ثقته فى سلامة الأفراد العسكريين الكنديين فى المنطقة، قال: "ومع ذلك، من الجانب العسكري، سنراقب الأمور عن كثب للتأكد من أن جنودنا آمنين".

وأعلنت الحكومة الفيدرالية - هذا الأسبوع - أن كندا ستمدد قيادة مهمة تدريب لحلف الناتو في العراق حتى نوفمبر 2020، تضم هذه المهمة 250 من أفراد القوات الكندية الذين يعملون مع قوات الأمن العراقية.

ويوجد فى كندا 600 جندى إضافي في العراق وفى جميع أنحاء المنطقة، بما فى ذلك جنود القوات الخاصة، والعاملون الطبيون، وطواقم الطائرات المروحية فى البلاد، وأطقم النقل الجوي في الكويت، والمزيد من المدربين في لبنان والأردن، ومن المقرر أن تبقى تلك القوات في المنطقة حتى مارس 2021.

وفي حين أن معظم الجهود التي تبذلها كندا في العراق تنطوي على العمل مع القوات الحكومية العراقية، قال مسؤولون في إقليم كردستان العراق إنهم سيرحبون أيضًا بالمساعدة العسكرية الكندية.

ودربت القوات الخاصة الكندية ونصحت قوات البيشمرجة الكردية لمدة ثلاث سنوات فى الدفاع عن منطقتها ضد داعش قبل أن يعملا معًا لتحرير مساحات شاسعة من الأراضى من قبضة التنظيم الإرهابي.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

"الكابتن" داخل غرفة "وردة".. كل التفاصيل عن العفو

منذ حوالي 10 ساعة

تحقيقات النيابة: حجم الخسائر الأولية لحريق العتبة 2 مليون جنيه

منذ حوالي 13 ساعة

أجيري يبرأ وردة في جلسة أبوريدة: "محترم".. واتجاه لعودة اللاعب

منذ حوالي 12 ساعة

2 منهم بالتشكيل الأساسي.. دور الـ16 يجبر أجيري على استبعاد 3 لاعبين

ads

الصور

image description

فرحة لاعبى الجزائر بعد الفوز على السنغال فى أمم إفريقيا

image description

مباراة الجزائر والسنغال فى أمم إفريقيا

image description

الكشف على 1339 مواطن بالمجان بإحدى قرى نصر النوبة بأسوان (صور)

image description

كأس الأمم الإفريقية.. جماهير الجزائر تزين ملعب "الدفاع الجوي"

image description

حريق هائل بالعتبة دون خسائر بشرية

ads

الأكثر قراءة

"إكسترا نيوز" تذيع فيلمًا وثائقيًا عن التاريخ الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية (فيديو)

خاص.. الأهلى يرسل عقد كهربا للمحامي قبل الإعلان عن الصفقة

2 منهم بالتشكيل الأساسي.. دور الـ16 يجبر أجيري على استبعاد 3 لاعبين

فرجاني ساسي يتحدث عن مصيره مع الزمالك وفرص تونس بالكان (حوار)

ستوديو

شريف عامر منزعج من عدم تقدير المواطنين للعملات المعدنية: "بنتنكر لها"

آمال فريد اكتشفها منتج سينمائي على ظهر باخرة نيلية.. تعرف على القصة

كينيا تحقق فوزا صعبا على تنزانيا بنتيجة 3 / 2 (فيديو)

توفيق عكاشة: سعر الدولار سينخفض إلى 10 جنيهات العام المقبل (فيديو)

رياضة

هاميلتون يتراجع عن حديثه بشأن منصب رئيس فورمولا

أمونيكى: تنزانيا ليست فى وضع يُمكنها المنافسة فى كأس إفريقيا

ترامب حول التوترات مع إيران: لا داعى للعجلة

رسميًا.. عمرو وردة يعود لمعسكر منتخب مصر

منوعات

بالأرقام.. "وحش السيلفى" أكثر فتكا من أسماك القرش

"كيمونو" كيم كارداشيان يثير غضب اليابانيين

"ناسا" تستكشف أكبر أقمار زحل بمركبة فضائية بدون طيار

اكتشاف مقبرة ترجع إلى أكثر من 800 سنة بشمالي الصين

إسلام سياسي

داعش يعلن تبنيه هجوم تونس الإرهابي

الإخوان تؤسس قناة إنجليزية تبث من لندن

إصابة اثنين في إطلاق نار على مسجد "السنة" فى فرنسا

أرمينيا توثق جرائم تنظيم "داعش" الإرهابى فى فيلم وثائقي

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
مصر والدائرة الإسلامية «1»
ماجد حبته
ورشة البحرين.. وماذا بعد؟!
يوسف إدوارد
شُوفِينيَّة غَوْغَاء التَّوَاصُل الاجْتمَاعِيِّ
عبدالوهاب داود
عبدالوهاب داود يكتب: وقائع تدمير مدرسة كان لها تاريخ
المزيد
ads

الثقافة

"أعراض ومضاعفات مرض السكر".. بثقافة الغربية

"تأثير العولمة على الاقتصاد المصرى".. بثقافة أسوان

ثقافة الفيوم تناقش "حق الطفل في التعليم"

"منظومة القيم الإيجابية في شارعنا المصري".. بثقافة السويس

صفحتنا ع الفيس بوك