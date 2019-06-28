الجمعة 28 يونيو 2019 الموافق 25 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

مصر

السيسى يدعو إلى بلورة نماذج عملية لتعزيز تعاون الصين مع أفريقيا

الجمعة 28/يونيو/2019 - 07:25 ص
مشاركة الرئيس السيسي
مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين
أ ش أ
طباعة
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية بلورة نماذج عملية لتعزيز تعاون الصين مع أفريقيا من خلال إقامة شراكات فاعلة، وبحث أفضل السبل لتمويل مشروعات البنية التحتية في أفريقيا، مثل ممر "القاهرة-كيب تاون"، ومشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وغيرها من مشروعات البنية التحتية الهامة في القارة.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية مثل هذه المشروعات لتعزيز حركة التجارة البينية بين الدول الأفريقية، وتحسين الأوضاع الاقتصادية فيها، وتوفير فرص العمل لأبنائها، خاصةً مع دخول اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية حيز النفاذ، معربًا عن التطلع إلى دعم كافة شركاء القارة، وعلى رأسها الصين، لتحقيق الخطوات التنفيذية والتشغيلية لهذه الاتفاقية على أرض الواقع؛ بما يحقق تطلعات شعوب ودول القارة الأفريقية.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي، صباح اليوم، في القمة الصينية الأفريقية المصغرة، على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا، والتي جمعت إلى جانبه كلًا من الرئيس الصيني "شي جين بينج"، ورئيس جنوب أفريقيا "سيريل رامافوزا"، والرئيس السنغالي "ماكي سال"، وأمين عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش".

وأكد الرئيس السيسي - خلال القمة - حرص مصر على القيام بدور فاعل وداعم لتحقيق الأهداف المرجوة من المشاركة بين الصين وأفريقيا، لا سيما في ظل رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، مع التركيز على أولويات التنمية في أفريقيا على أساس الملكية الوطنية لبرامج التنمية وأجندة التنمية الأفريقية 2063، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وذلك بالتنسيق والتعاون المستمر مع أشقائنا في القارة الأفريقية.

وأوضح السفير باسم راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي أعاد تأكيد أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تعزيز مبادرة الصين "الحزام والطريق)"، ودعم تحقيقها للأهداف المرجوة منها، خاصةً في ضوء قيام مصر حاليًًا بتنفيذ مشروع طموح لتنمية محور قناة السويس؛ توظيفًًالموقعه الاستراتيجي المهم؛ وسعيًا لكي يصبح مركزًا لوجستيًا واقتصاديًا عالميًا.

وأضاف متحدث رئاسة الجمهورية، أن الرئيس الصيني ألقى الضوء على نتائج المنتدى الثاني لقمة مبادرة "الحزام والطريق"، والذي عقدت فعالياته ببكين في إبريل الماضي، مؤكدًا أن المبادرة تعد مكملة للشراكة بين الصين وأفريقيا، والتي رسخت الدور الرائد للصين كقوة اقتصادية عالمية تراعي مصالح الدول النامية وشعوبها وتحرص على دعم مسيرة التنمية المستدامة لتلك الدول من أجل عالم أفضل للجميع على أساس من تبادل المصالح والمكاسب المشتركة.

من جانبهم؛ ثمن الزعماء الأفارقة المشاركون في القمة التزام الصين بدعم كافة مشروعات التنمية في أفريقيا، معربين عن التطلع لتحقيق أفريقيا الاستفادة المثلى من التعهدات الصينية الجديدة التي تم الإعلان عنها في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، وذلك لتمويل المشروعات التي توليها أفريقيا أولوية متقدمة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من نجل الرئيس التونسى على نبأ وفاة والده

منذ حوالي 23 ساعة

السيطرة على حريق فى العتبة دون وقوع إصابات

منذ حوالي 11 ساعة

أجيري يبرأ وردة في جلسة أبوريدة: "محترم".. واتجاه لعودة اللاعب

منذ حوالي 11 ساعة

بالصور.. بكاء حسام غالي في عزاء والد أحمد حسام ميدو

ads

الصور

image description

فرحة لاعبى الجزائر بعد الفوز على السنغال فى أمم إفريقيا

image description

مباراة الجزائر والسنغال فى أمم إفريقيا

image description

الكشف على 1339 مواطن بالمجان بإحدى قرى نصر النوبة بأسوان (صور)

image description

كأس الأمم الإفريقية.. جماهير الجزائر تزين ملعب "الدفاع الجوي"

image description

حريق هائل بالعتبة دون خسائر بشرية

ads

الأكثر قراءة

"إكسترا نيوز" تذيع فيلمًا وثائقيًا عن التاريخ الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية (فيديو)

2 منهم بالتشكيل الأساسي.. دور الـ16 يجبر أجيري على استبعاد 3 لاعبين

خاص.. الأهلى يرسل عقد كهربا للمحامي قبل الإعلان عن الصفقة

فرجاني ساسي يتحدث عن مصيره مع الزمالك وفرص تونس بالكان (حوار)

ستوديو

شريف عامر منزعج من عدم تقدير المواطنين للعملات المعدنية: "بنتنكر لها"

آمال فريد اكتشفها منتج سينمائي على ظهر باخرة نيلية.. تعرف على القصة

كينيا تحقق فوزا صعبا على تنزانيا بنتيجة 3 / 2 (فيديو)

توفيق عكاشة: سعر الدولار سينخفض إلى 10 جنيهات العام المقبل (فيديو)

رياضة

ترامب حول التوترات مع إيران: لا داعى للعجلة

رسميًا.. عمرو وردة يعود لمعسكر منتخب مصر

مالى تستبعد مهاجمها بعد "تصرف مُشين" ضد قائد الفريق

برشلونة: لم نتصل بعد بـ"نيمار"

منوعات

"كيمونو" كيم كارداشيان يثير غضب اليابانيين

"ناسا" تستكشف أكبر أقمار زحل بمركبة فضائية بدون طيار

اكتشاف مقبرة ترجع إلى أكثر من 800 سنة بشمالي الصين

كيف تحمي أطفالك من خطر "السرطان"

إسلام سياسي

داعش يعلن تبنيه هجوم تونس الإرهابي

الإخوان تؤسس قناة إنجليزية تبث من لندن

إصابة اثنين في إطلاق نار على مسجد "السنة" فى فرنسا

أرمينيا توثق جرائم تنظيم "داعش" الإرهابى فى فيلم وثائقي

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
مصر والدائرة الإسلامية «1»
ماجد حبته
ورشة البحرين.. وماذا بعد؟!
يوسف إدوارد
شُوفِينيَّة غَوْغَاء التَّوَاصُل الاجْتمَاعِيِّ
عبدالوهاب داود
عبدالوهاب داود يكتب: وقائع تدمير مدرسة كان لها تاريخ
المزيد
ads

الثقافة

"أعراض ومضاعفات مرض السكر".. بثقافة الغربية

"تأثير العولمة على الاقتصاد المصرى".. بثقافة أسوان

ثقافة الفيوم تناقش "حق الطفل في التعليم"

"منظومة القيم الإيجابية في شارعنا المصري".. بثقافة السويس

صفحتنا ع الفيس بوك