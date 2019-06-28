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مصر

الأرصاد: طقس اليوم حار.. والقاهرة 37 درجة

الجمعة 28/يونيو/2019 - 07:57 ص
الأرصاد: طقس اليوم
الأرصاد: طقس اليوم حار.. والقاهرة 37 درجة
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح معتدلة شمالية غربية، وتنشط على جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 27 37
شبين الكوم 26 40
طنطا 25 38
دمنهور 24 35
الإسكندرية 24 31
بلطيم 23 31
مطروح 25 30
السلوم 25 31
سيوة 25 37
بورسعيد 25 31
دمياط 25 30
الزقازيق 26 40
الإسماعيلية 25 37
السويس 24 38
العريش 24 31
رفح 23 30
رأس سدر 25 37
نخل 18 37
نويبع 28 38
طابا 26 36
كاترين 20 34
الطور 30 37
شرم الشيخ 31 40
الغردقة 30 41
مرسى علم 30 39
الفيوم 27 38
بنى سويف 27 38
المنيا 28 39
أسيوط 26 39
سوهاج 29 40
قنا 30 43
الأقصر 30 44
أسوان 32 44
أبوسمبل 32 45
الوادى الجديد 28 43
شلاتين 30 39
أبورماد 29 38
حلايب 29 36
رأس حدربة 29 36


أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى
مكة المكرمة 31 46
المدينة 28 46
الرياض 28 46
المنامة 34 42
أبوظبى 32 43
الدوحة 33 44
الكويت 31 50
دمشق 14 37
بيروت 25 29
عمان 18 33
القدس 21 29
غزة 25 29
بغداد 30 46
مسقط 33 38
صنعاء 16 31
الخرطوم 28 42
طرابلس 22 29
تونس 20 33
الجزائر 21 28
الرباط 16 25
نواكشوط 23 32

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى
أنقرة 17 33
اسطنبول 21 30
اسلام اباد 26 42
نيودلهى 31 43
جاكرتا 22 33
بكين 23 33
كوالالمبور 24 32
طوكيو 22 29
أثينا 22 35
روما 22 36
باريس 20 34
مدريد 22 40
برلين 13 26
لندن 16 22
مونتريال 19 29
موسكو 11 16
نيويورك 23 32
واشنطن 23 34

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