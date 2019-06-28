تسليم المبنى الجديد لمعهد كونفوشيوس إلى لاوس

وقع السفير الصيني لدى لاوس جيانج زاي دونج ووزير التعليم والرياضة في لاوس سينجدوين لاشانتاثابون شهادة تسليم المبنى الجديد لمعهد كونفوشيوس لجامعة لاوس الوطنية في العاصمة فينتيان.



وأقيم حفل بمناسبة تسليم المبنى وبدء تشغيله في حرم الجامعة يوم الأربعاء، وأشار السفير الصيني إلى أن معهد كونفوشيوس افتتح رسميا في الجامعة في 2010 بعد فترة وجيزة من إقامة شراكة التعاون الاستراتيجية الشاملة بين الصين ولاوس في عام 2009.



وأكد جيانج في كلمته بالحفل أن معهد كونفوشيوس لجامعة لاوس الوطنية يعتبر في طليعة منصات التعاون في مجال التعليم والتدريب بين البلدين، فهو لم يقم بمهام التدريس بكفاءة فحسب، بل قام أيضا بتدريب 185 معلما صينيا محليا.



وقال إن تطوير المعهد سيساعد في تنفيذ "خطة العمل بشأن بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك بين الصين ولاوس".



ومن جانبه، قال سينجدوين إن التعاون في مجال التعليم هو أحد مجالات التعاون العملي الهامة بين لاوس والصين، مضيفا أن الصين تقدم كل عام للاوس العديد من المنح الدراسية وفرص التدريب وقد قدمت مساهمات هامة لتنمية الموارد البشرية من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية في لاوس.



وبينما أشار الوزير إلى مزايا المبنى الجديد، قال إنه يأمل أن تستفيد جامعة لاوس من استخدام هذه المرافق بفعالية ليصبح معهد كونفوشيوس نافذة لشعب بلاده لفهم الصين، ومنصة للتبادل الثقافي بين البلدين، وجسرا للتبادل الروحي بين الشعبين.