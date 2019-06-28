الجمعة 28 يونيو 2019 الموافق 25 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

عالم

تسليم المبنى الجديد لمعهد كونفوشيوس إلى لاوس

الجمعة 28/يونيو/2019 - 06:40 ص
تسليم المبنى الجديد
تسليم المبنى الجديد لمعهد كونفوشيوس إلى لاوس
وكالات
طباعة
وقع السفير الصيني لدى لاوس جيانج زاي دونج ووزير التعليم والرياضة في لاوس سينجدوين لاشانتاثابون شهادة تسليم المبنى الجديد لمعهد كونفوشيوس لجامعة لاوس الوطنية في العاصمة فينتيان.

وأقيم حفل بمناسبة تسليم المبنى وبدء تشغيله في حرم الجامعة يوم الأربعاء، وأشار السفير الصيني إلى أن معهد كونفوشيوس افتتح رسميا في الجامعة في 2010 بعد فترة وجيزة من إقامة شراكة التعاون الاستراتيجية الشاملة بين الصين ولاوس في عام 2009.

وأكد جيانج في كلمته بالحفل أن معهد كونفوشيوس لجامعة لاوس الوطنية يعتبر في طليعة منصات التعاون في مجال التعليم والتدريب بين البلدين، فهو لم يقم بمهام التدريس بكفاءة فحسب، بل قام أيضا بتدريب 185 معلما صينيا محليا.

وقال إن تطوير المعهد سيساعد في تنفيذ "خطة العمل بشأن بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك بين الصين ولاوس".

ومن جانبه، قال سينجدوين إن التعاون في مجال التعليم هو أحد مجالات التعاون العملي الهامة بين لاوس والصين، مضيفا أن الصين تقدم كل عام للاوس العديد من المنح الدراسية وفرص التدريب وقد قدمت مساهمات هامة لتنمية الموارد البشرية من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية في لاوس.

وبينما أشار الوزير إلى مزايا المبنى الجديد، قال إنه يأمل أن تستفيد جامعة لاوس من استخدام هذه المرافق بفعالية ليصبح معهد كونفوشيوس نافذة لشعب بلاده لفهم الصين، ومنصة للتبادل الثقافي بين البلدين، وجسرا للتبادل الروحي بين الشعبين.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

"الكابتن" داخل غرفة "وردة".. كل التفاصيل عن العفو

منذ حوالي 14 ساعة

فرجاني ساسي يتحدث عن مصيره مع الزمالك وفرص تونس بالكان (حوار)

منذ يوم

السيطرة على حريق فى العتبة دون وقوع إصابات

منذ حوالي 17 ساعة

خاص.. الأهلى يرسل عقد كهربا للمحامي قبل الإعلان عن الصفقة

ads

الصور

image description

فرحة لاعبى الجزائر بعد الفوز على السنغال فى أمم إفريقيا

image description

مباراة الجزائر والسنغال فى أمم إفريقيا

image description

الكشف على 1339 مواطن بالمجان بإحدى قرى نصر النوبة بأسوان (صور)

image description

كأس الأمم الإفريقية.. جماهير الجزائر تزين ملعب "الدفاع الجوي"

image description

حريق هائل بالعتبة دون خسائر بشرية

ads

الأكثر قراءة

"إكسترا نيوز" تذيع فيلمًا وثائقيًا عن التاريخ الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية (فيديو)

خاص.. الأهلى يرسل عقد كهربا للمحامي قبل الإعلان عن الصفقة

2 منهم بالتشكيل الأساسي.. دور الـ16 يجبر أجيري على استبعاد 3 لاعبين

فرجاني ساسي يتحدث عن مصيره مع الزمالك وفرص تونس بالكان (حوار)

ستوديو

شريف عامر منزعج من عدم تقدير المواطنين للعملات المعدنية: "بنتنكر لها"

آمال فريد اكتشفها منتج سينمائي على ظهر باخرة نيلية.. تعرف على القصة

كينيا تحقق فوزا صعبا على تنزانيا بنتيجة 3 / 2 (فيديو)

توفيق عكاشة: سعر الدولار سينخفض إلى 10 جنيهات العام المقبل (فيديو)

رياضة

هاميلتون يتراجع عن حديثه بشأن منصب رئيس فورمولا

أمونيكى: تنزانيا ليست فى وضع يُمكنها المنافسة فى كأس إفريقيا

ترامب حول التوترات مع إيران: لا داعى للعجلة

رسميًا.. عمرو وردة يعود لمعسكر منتخب مصر

منوعات

بالأرقام.. "وحش السيلفى" أكثر فتكا من أسماك القرش

"كيمونو" كيم كارداشيان يثير غضب اليابانيين

"ناسا" تستكشف أكبر أقمار زحل بمركبة فضائية بدون طيار

اكتشاف مقبرة ترجع إلى أكثر من 800 سنة بشمالي الصين

إسلام سياسي

داعش يعلن تبنيه هجوم تونس الإرهابي

الإخوان تؤسس قناة إنجليزية تبث من لندن

إصابة اثنين في إطلاق نار على مسجد "السنة" فى فرنسا

أرمينيا توثق جرائم تنظيم "داعش" الإرهابى فى فيلم وثائقي

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
مصر والدائرة الإسلامية «1»
ماجد حبته
ورشة البحرين.. وماذا بعد؟!
يوسف إدوارد
شُوفِينيَّة غَوْغَاء التَّوَاصُل الاجْتمَاعِيِّ
عبدالوهاب داود
عبدالوهاب داود يكتب: وقائع تدمير مدرسة كان لها تاريخ
المزيد
ads

الثقافة

"أعراض ومضاعفات مرض السكر".. بثقافة الغربية

"تأثير العولمة على الاقتصاد المصرى".. بثقافة أسوان

ثقافة الفيوم تناقش "حق الطفل في التعليم"

"منظومة القيم الإيجابية في شارعنا المصري".. بثقافة السويس

صفحتنا ع الفيس بوك