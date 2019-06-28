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عالم

بايدن: ترامب وضع الولايات المتحدة فى "موقف رهيب"

الجمعة 28/يونيو/2019 - 06:31 ص
جو بايدن
جو بايدن
وكالات
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اتهم أحد مرشحي الحزب الديمقراطي الأمريكي، جو بايدن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه وضع الولايات المتحدة في "موقف رهيب".

وقال بايدن، إن "دونالد ترامب وضعنا في موقف رهيب فلدينا تفاوتات كبيرة في الأجور"، وذلك في الليلة الثانية من المناظرات داخل الحزب الديمقراطي لاختيار مرشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، والتي تناقش مسائل الهجرة والرعاية الصحية وعدم المساواة الاقتصادية.

وبلغ أكبر نقاش سياسي في الولايات المتحدة منذ الحملة الانتخابية 2016، ذروته في المواجهة بين بايدن والمرشح الرقم اثنين، بيرني ساندرز، وثمانية مرشحين آخرين.

ورغم توجه ترامب إلى آسيا للمشاركة في قمة "مجموعة العشرين"، إلا أنه شاهد الجولة الأولى من المناظرة في طائرته الرئاسية ولم يفوّت فرصة مهاجمة منافسيه عبر "تويتر" ووصف المناظرة بأنها "مملة".

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