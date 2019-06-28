الرئيس الصينى: منطقة الخليج فى وضع حساس للغاية

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الجمعة، إن منطقة الخليج أصبحت الآن في وضع حساس للغاية و"تقف عند مفترق طريقي الحرب والسلام".



وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن الرئيس الصيني أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، خلال لقاء على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا، بأن الصين تقف دائما إلى جانب السلام وتعارض الحرب.



ويشارك شي في قمة العشرين التي تعقد أعمالها في مدينة أوساكا اليابانية، بمشاركة 37 دولة ومنظمة.



وافتتح قادة مجموعة الـ 20 قمتهم الجمعة في أوساكا باليابان والتي يتوقع أن تكون واحدة من أكثر القمم التي تشهد انقسامات منذ سنوات.



وافتتح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الاجتماع الذي ستهيمن عليه مناقشات مثيرة للجدل تتعلق بالتجارة والتوترات الجيوسياسية وتغير المناخ.



وبدت الأجواء ودية في الدقائق الأولى، حيث ارتسمت الابتسامات على وجوه الزعماء خلال التقاط الصورة التقليدية.