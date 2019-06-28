الجمعة 28 يونيو 2019 الموافق 25 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

رياضة

هاميلتون يتراجع عن حديثه بشأن منصب رئيس فورمولا

الجمعة 28/يونيو/2019 - 06:05 ص
هاميلتون يتراجع عن
هاميلتون يتراجع عن حديثه بشأن منصب رئيس فورمولا
وكالات
طباعة
قال لويس هاميلتون إن رئيس فريقه مرسيدس النمساوي توتو فولف سيكون الشخص المناسب لإدارة بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات وذلك بعد أيام من حديثه عن أن صاحب المنصب المقبل يجب أن يكون من الخارج.

ويرأس الأمريكي تشيس كاري البطولة ممثلا عن مجموعة ليبرتي ميديا مالكة الحقوق التجارية والذي زادت التكهنات بشأن مستقبله بعد 2020.

ولم يتحدث كاري عن ترك منصبه وحاول فولف إبعاد نفسه عن الأمر بقوله إنه لا يفكر في الرحيل عن مرسيدس الذي يسعى لثنائية الصانعين والسائقين للمرة السادسة على التوالي.

وأبلغ هاميلتون بطل العالم خمس مرات الصحفيين يوم الأحد على هامش جائزة فرنسا الكبرى أن من يديرون البطولة يجب أن يكونوا محايدين.

وقال أمس الخميس قبل انطلاق جائزة النمسا الكبرى "شعرت بتعارض على مدار الأيام القليلة الماضية،تحدثت عن أمر لكن أشعر أنني لم أوضح المعنى جيداوعلى مدار تلك الأيام كنت أفكر أن الاعتماد على شخص لا يعلم الكثير عن فورمولا 1 ربما لن يكون القرار المناسب، أعتقد أن توتوربما يقوم بعمل استثنائي".

ويعد قرار اختيار الرئيس المقبل بعد 2020 مشكلة مهمة بالنسبة للفرق التي ستعمل مع الاتحاد الدولي للسيارات ومالكي الحقوق التجارية على تغييرات كبيرة في اللوائح من أجل البطولة أكثر تكافئا وتحسين التسابق.

وألمح هاميلتون إلى جان تود رئيس فيراري السابق والرئيس الحالي للاتحاد الدولي للسيارات عندما تحدث يوم الأحد الماضي.

وقال السائق البريطاني:"أعلم أن جان يملك الكفاءة لكن هناك حقيقة أنه كان مع الفريق الأحمر لفترة طويلة لذا عندما يستيقظ ويرى أمامه القميص الأحمر أو القميص الفضي سيختار الأحمر بدون شك الأمر مشابه عندما استيقظ وأرى السيارة رقم 44 (سيارته) أوالرقم ستة (زميله السابق نيكو روزبرج) بالتأكيد سأذهب إلى 44. توتو يعمل مع مرسيدس منذ فترة طويلة".

وأضاف: "أعتقد أن الشخص الأفضل هو أن يكون محايدا من الخارج لو كان هذا ممكنا".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

أجيري يبرأ وردة في جلسة أبوريدة: "محترم".. واتجاه لعودة اللاعب

منذ حوالي 19 ساعة

"الكابتن" داخل غرفة "وردة".. كل التفاصيل عن العفو

منذ حوالي 13 ساعة

بالصور.. بكاء حسام غالي في عزاء والد أحمد حسام ميدو

منذ حوالي 23 ساعة

ترحيل 11 متهمًا بقضية "خلية الأمل" إلى ليمان طرة

ads

الصور

image description

فرحة لاعبى الجزائر بعد الفوز على السنغال فى أمم إفريقيا

image description

مباراة الجزائر والسنغال فى أمم إفريقيا

image description

الكشف على 1339 مواطن بالمجان بإحدى قرى نصر النوبة بأسوان (صور)

image description

كأس الأمم الإفريقية.. جماهير الجزائر تزين ملعب "الدفاع الجوي"

image description

حريق هائل بالعتبة دون خسائر بشرية

ads

الأكثر قراءة

"إكسترا نيوز" تذيع فيلمًا وثائقيًا عن التاريخ الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية (فيديو)

خاص.. الأهلى يرسل عقد كهربا للمحامي قبل الإعلان عن الصفقة

2 منهم بالتشكيل الأساسي.. دور الـ16 يجبر أجيري على استبعاد 3 لاعبين

فرجاني ساسي يتحدث عن مصيره مع الزمالك وفرص تونس بالكان (حوار)

ستوديو

شريف عامر منزعج من عدم تقدير المواطنين للعملات المعدنية: "بنتنكر لها"

آمال فريد اكتشفها منتج سينمائي على ظهر باخرة نيلية.. تعرف على القصة

كينيا تحقق فوزا صعبا على تنزانيا بنتيجة 3 / 2 (فيديو)

توفيق عكاشة: سعر الدولار سينخفض إلى 10 جنيهات العام المقبل (فيديو)

رياضة

هاميلتون يتراجع عن حديثه بشأن منصب رئيس فورمولا

أمونيكى: تنزانيا ليست فى وضع يُمكنها المنافسة فى كأس إفريقيا

ترامب حول التوترات مع إيران: لا داعى للعجلة

رسميًا.. عمرو وردة يعود لمعسكر منتخب مصر

منوعات

بالأرقام.. "وحش السيلفى" أكثر فتكا من أسماك القرش

"كيمونو" كيم كارداشيان يثير غضب اليابانيين

"ناسا" تستكشف أكبر أقمار زحل بمركبة فضائية بدون طيار

اكتشاف مقبرة ترجع إلى أكثر من 800 سنة بشمالي الصين

إسلام سياسي

داعش يعلن تبنيه هجوم تونس الإرهابي

الإخوان تؤسس قناة إنجليزية تبث من لندن

إصابة اثنين في إطلاق نار على مسجد "السنة" فى فرنسا

أرمينيا توثق جرائم تنظيم "داعش" الإرهابى فى فيلم وثائقي

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
مصر والدائرة الإسلامية «1»
ماجد حبته
ورشة البحرين.. وماذا بعد؟!
يوسف إدوارد
شُوفِينيَّة غَوْغَاء التَّوَاصُل الاجْتمَاعِيِّ
عبدالوهاب داود
عبدالوهاب داود يكتب: وقائع تدمير مدرسة كان لها تاريخ
المزيد
ads

الثقافة

"أعراض ومضاعفات مرض السكر".. بثقافة الغربية

"تأثير العولمة على الاقتصاد المصرى".. بثقافة أسوان

ثقافة الفيوم تناقش "حق الطفل في التعليم"

"منظومة القيم الإيجابية في شارعنا المصري".. بثقافة السويس

صفحتنا ع الفيس بوك