هاميلتون يتراجع عن حديثه بشأن منصب رئيس فورمولا

قال لويس هاميلتون إن رئيس فريقه مرسيدس النمساوي توتو فولف سيكون الشخص المناسب لإدارة بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات وذلك بعد أيام من حديثه عن أن صاحب المنصب المقبل يجب أن يكون من الخارج.



ويرأس الأمريكي تشيس كاري البطولة ممثلا عن مجموعة ليبرتي ميديا مالكة الحقوق التجارية والذي زادت التكهنات بشأن مستقبله بعد 2020.



ولم يتحدث كاري عن ترك منصبه وحاول فولف إبعاد نفسه عن الأمر بقوله إنه لا يفكر في الرحيل عن مرسيدس الذي يسعى لثنائية الصانعين والسائقين للمرة السادسة على التوالي.



وأبلغ هاميلتون بطل العالم خمس مرات الصحفيين يوم الأحد على هامش جائزة فرنسا الكبرى أن من يديرون البطولة يجب أن يكونوا محايدين.



وقال أمس الخميس قبل انطلاق جائزة النمسا الكبرى "شعرت بتعارض على مدار الأيام القليلة الماضية،تحدثت عن أمر لكن أشعر أنني لم أوضح المعنى جيداوعلى مدار تلك الأيام كنت أفكر أن الاعتماد على شخص لا يعلم الكثير عن فورمولا 1 ربما لن يكون القرار المناسب، أعتقد أن توتوربما يقوم بعمل استثنائي".



ويعد قرار اختيار الرئيس المقبل بعد 2020 مشكلة مهمة بالنسبة للفرق التي ستعمل مع الاتحاد الدولي للسيارات ومالكي الحقوق التجارية على تغييرات كبيرة في اللوائح من أجل البطولة أكثر تكافئا وتحسين التسابق.



وألمح هاميلتون إلى جان تود رئيس فيراري السابق والرئيس الحالي للاتحاد الدولي للسيارات عندما تحدث يوم الأحد الماضي.



وقال السائق البريطاني:"أعلم أن جان يملك الكفاءة لكن هناك حقيقة أنه كان مع الفريق الأحمر لفترة طويلة لذا عندما يستيقظ ويرى أمامه القميص الأحمر أو القميص الفضي سيختار الأحمر بدون شك الأمر مشابه عندما استيقظ وأرى السيارة رقم 44 (سيارته) أوالرقم ستة (زميله السابق نيكو روزبرج) بالتأكيد سأذهب إلى 44. توتو يعمل مع مرسيدس منذ فترة طويلة".



وأضاف: "أعتقد أن الشخص الأفضل هو أن يكون محايدا من الخارج لو كان هذا ممكنا".