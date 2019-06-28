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عالم

ترامب يؤكد على أهمية مرونة وأمن شبكات الجيل الخامس

الجمعة 28/يونيو/2019 - 06:03 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
وكالات
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أهمية مرونة وأمن شبكات الجيل الخامس، وذلك في كلمته التي أدلى بها في الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية صباح اليوم الجمعة.

وقال ترامب خلال كلمته اليوم: "بينما نوسع التجارة الرقمية، يتعين علينا أيضا ضمان المرونة والأمن لشبكات الجيل الخامس. هذا أمر مهم للغاية لسلامتنا ورفاهيتنا المشتركة".

وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاقتصاد الرقمي يحتاج إلى التدفق الحر للبيانات وحمايةالخصوصية والملكية الفكرية وذلك بشكل قوي.

وافتتح قادة مجموعة الـ20 قمتهم الجمعة في أوساكا باليابان والتي يتوقع أن تكون واحدة من أكثر القمم التي تشهد انقسامات منذ سنوات.

وافتتح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الاجتماع الذي ستهيمن عليه مناقشات مثيرة للجدل تتعلق بالتجارة والتوترات الجيوسياسية وتغير المناخ.

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